Pojechałem do Pruszkowa po pobiciu 14-latka. Miasto kipi od plotek, a w internecie trwa lincz

Dwa pobicia pod rząd w Pruszkowie

Z Dominikiem rozmawiam na osiedlu w centrum Pruszkowa. To w tym miejscu grupa trzech dziewczyn i trzech chłopców między 14. a 16. rokiem życia pobiła swojego rówieśnika. W ostatni piątek ferii zimowych, 24 lutego, szóstka znęcała się nad swoim 14-letnim kolegą, okładając go pięściami i nogami, przypalając papierosami, a także zmuszając do całowania po butach.

O tym, co się wydarzyło, wiemy przede wszystkim z dwóch filmów, które nagrali sami sprawcy, a które po czasie wyciekły do sieci. Na policję nikt się od razu nie zgłosił. Sprawców nikt nie niepokoił.

Tydzień później, w piątek 3 marca, czworo członków tej grupy miało się dopuścić kolejnego pobicia na innej osobie. Według ustaleń "Wyborczej" doszło do niego przy placu zabaw nieopodal dworca kolejowego PKP Pruszków.

- Sąd Rejonowy w Pruszkowie ustala, czy w dniu 3 marca nieletni brali udział w bójce, zmuszali do określonego działania przy użyciu przemocy oraz czy udzielali środków odurzających małoletnim - informuje sędzia Wioletta Iwańczuk z biura prasowego Sądu Okręgowego w Warszawie, gdy pytam o wydarzenie z 3 marca.

Początkowo o tym zdarzeniu policja także nie została zawiadomiona.

Pobity 14-latek w Pruszkowie. Wyciek filmów

10 marca w internecie pojawił się pierwszy kilkudziesięciosekundowy film dokumentujący pobicie 14-latka 24 lutego. Nagranie momentalnie zaczęło rozchodzić się po sieci, zbierając setki tysięcy wyświetleń. Choć film zawiera sceny przemocy oraz wizerunki osób nieletnich, największe portale społecznościowe - Twitter oraz Facebook - nie usunęły go.

Dzień po wycieku pierwszego filmu portal warszawawpigulce.pl opublikował drugie, kilkuminutowe nagranie. Warszawska redakcja napisała, że otrzymała je od zaniepokojonej matki, która znalazła je na tablecie swojego dziecka. I choć portal usunął je ze swojej strony, film także został szeroko udostępniany w internecie.

Zarejestrowane rozmowy między nastolatkami wskazują, że napastnicy znali swoją ofiarę. Nastolatki mówiły do swojej ofiary: "Z każdym dniem kwota, którą masz do oddania, rośnie o pięć dych". Nie wiemy jednak, czego miał dotyczyć dług. Policja nie podaje informacji na temat powodów pobicia. - Motywy nie są tematem publicznym. Z pewnością zostaną one rozpatrzone przez sąd - mówi Sylwester Marczak, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Mieszkańcy Pruszkowa oczywiście gubią się w domysłach, a miasto huczy od plotek. - Grupa postanowiła ukarać osoby, które jej zdaniem w jakiś sposób podpadły. Zrobiono to jednak w najgorszy możliwy sposób - twierdzi 18-latka z Pruszkowa. - Nastolatkom prawdopodobnie chodziło o zastraszenie swojego kolegi - sądzi młody tata z Pruszkowa.

Schronisko dla nastolatków

11 marca, czyli dzień po tym, jak nagranie z 24 lutego zaczęło obiegać całą Polskę, na komendę w Pruszkowie zgłosiła się matka pobitego 14-latka. A w niedzielę, 12 marca policja poinformowała, że cała szóstka napastników została zatrzymana. - Jedna osoba sama zgłosiła się do komendy, cztery zostały zatrzymane w miejscu zamieszkania, jedna nie przebywała w miejscu zamieszkania i została zatrzymana jako ostatnia - wyliczał Sylwester Marczak, rzecznik Komendy Stołecznej Policji, podczas konferencji prasowej.

Sprawa została przekazana do wydziału rodziny i nieletnich w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie. 13 marca sąd zdecydował się umieścić nieletnich w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Warszawie.

Samosąd za samosąd

Choć policja zajęła się sprawą dzień po publikacji filmów, nie powstrzymało to internautów przed dalszym rozpowszechnianiem brutalnych nagrań.

- Trudno zrozumieć mi motywację, którą kierowały się osoby podające film dalej. Umieszczanie nagrania, gdzie pokazana jest ofiara przemocy, może prowadzić do wtórnej wiktymizacji i wtórnej traumatyzacji pokrzywdzonej osoby. Jak rozumiem, intencją udostępniających było napiętnowanie sprawców, natomiast mam wrażenie, że takie zachowanie krzywdziło także poszkodowanego - uważa dr Wiktor Soral, badacz mowy nienawiści z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.

- A może internautom chodziło o to, aby policja jak najszybciej zatrzymała sprawców? - dopytuję.

- Ludzie mieli potrzebę dokonania samosądu. We mnie wzbudzało to skojarzenia z publicznym linczem. Być może wynika to z tego, że w Polsce duża część osób ma przeświadczenie, że policja bardzo słabo działa i trzeba "wziąć sprawy w swoje ręce". W demokratycznym społeczeństwie takimi sprawami powinny się zajmować jednak służby, a nie ludzie z internetu - mówi ekspert z UW.

Tymczasem fala w internecie ciągle rosła i rosła. Oprócz filmiku i tysiąca komentarzy na Twitterze i Facebooku można było znaleźć zdjęcia, profile, adresy i inne dane osobowe sprawców. Pojawiły się groźby wobec napastników oraz ich rodzin. Ze zdjęciami nastolatków zaczęły powstawać memy.

- Reakcje, jakie obserwowałem w internecie, były dla mnie trudne do przyjęcia. Zwłaszcza że niedawno mieliśmy do czynienia z wyciekiem danych osobowych syna posłanki KO, co prawdopodobnie przyczyniło się do tragicznej śmierci nastolatka. Odniosłem wrażenie, że osoby udostępniające tak wrażliwe dane na temat nastolatków z Pruszkowa nie potrafią sobie wyobrazić, czym to grozi. Najpierw nastolatki z Pruszkowa dokonały samosądu na swoim koledze, a potem internet zrobił to na nich. Obydwie postawy są negatywne - mówi dr Wiktor Soral.

Nastolatka, która nagrała jeden z filmów z pobicia, próbowała powstrzymać hejt wobec siebie. "Bardzo bym prosiła o nierozpowszechnianie mojej twarzy nigdzie i niewiązanie mnie z tą całą sytuacją" - napisała na Instagramie. Tłumaczyła, że została jedynie poproszona o nagranie i nie potrafiła odmówić z własnej głupoty. "Nie dotknęłam tego chłopaka. Jest mi wstyd, że tam byłam". Reakcja na ten wpis? Wielu internautów go po prostu wyśmiało.

Na Facebooku powstał profil postulujący ograniczenie agresji względem nastolatki. - Takim osobom trzeba pomóc. Każdy popełnia błędy, ale to nie powód do tego, aby komukolwiek grozić zabójstwem - przekonuje osoba odpowiedzialna za profil.

- Naturalnym jest, że w momencie kiedy hejt staje się zbyt duży, pojawiają się osoby próbujące go powstrzymać. Nastolatki, które dopuściły się pobicia, mogą mieć utrudnioną resocjalizację z powodu linczu, który otrzymały z sieci - przekonuje dr Wiktor Soral.

Pobicie 14-latka. Ślepy strzał internetu

Byłem w Pruszkowie dwa razy. Rozmawiałem z wieloma mieszkańcami. Między innymi z Wojtkiem*. - Na Twitterze i Facebooku ktoś opublikował mój profil ze zdjęciem z dopiskiem, że jestem jednym ze sprawców. Nie wiem, dlaczego ktoś to udostępnił, ponieważ jedyne, co łączy mnie z tą sprawą, to fakt, że też jestem z Pruszkowa - opowiada.

I dodaje: - Osoby, które kojarzę, a także obcy ludzie zaczęli mnie atakować. Ludzie pisali wiadomości: "Ty cwelu", "Zajebię cię", a ja nawet do końca nie wiem, jak wygląda ofiara pobicia. Ostatecznie zablokowałem możliwość wysłania do mnie wiadomości. Nie mogłem tego wytrzymać - mówi Wojtek.

Prezydent Pruszkowa Paweł Makuch dzień po zatrzymaniu sprawców pobicia skierował do szkół podstawowych pismo. Czytam w nim: "W związku z nasilonymi w ostatnim czasie aktami przemocy wśród nieletnich zwracam się do Państwa o podjęcie działań w zakresie profilaktyki agresji i przemocy rówieśniczej w szkole. Proszę zobowiązać wychowawców do przeprowadzenia we wszystkich klasach rozmów w wyżej wymienionym, bardzo ważnym temacie" - apelował prezydent Makuch. I obiecał, że w okolicy szkół i galerii handlowych zostanie zwiększona liczba policyjnych patroli.

Starostwo powiatowe, które nadzoruje szkoły średnie, do tej pory milczy.

O tym, jak wyglądają rozmowy z uczniami po dwóch pobiciach, chciałem porozmawiać z dyrektorami liceów przy ulicach Daszyńskiego, Kościuszki i Juliana Gomulińskiego. Nikt się na taką rozmowę nie zgodził.

- Nauczyciele w mojej szkole woleli przemilczeć temat. Jedyne zajęcia, jakie miałam o przemocy, były rok temu i prowadziła je straż miejska. Głupio mi to mówić, ale dla mnie i moich znajomych było to spotkanie ze ścianą. Bo każdy przecież wie, że hejt jest zły. Ale czy coś z tego wynika? - pyta licealistka, z którą rozmawiam w Pruszkowie.

W miejscu, gdzie do pobicia doszło 3 marca, spotykam się z czterdziestokilkuletnim pruszkowianinem. - W ubiegłym roku, w październiku próbowałem umówić swoją nastoletnią córkę na wizytę u psychologa w publicznej placówce. Pierwsza wizyta odbędzie się dopiero w tym miesiącu. To tu, w braku dostępu do psychologów, powinniśmy szukać prawdziwego źródła problemu - twierdzi ojciec z Pruszkowa.

- Nie chcę, żeby zabrzmiało to politycznie, ale jeszcze w roku 2014 działania skierowane na walkę z mową nienawiści były lepiej dofinansowane i postępowały sprawniej, niż ma to miejsce dziś - mówi dr Wiktor Soral.

*Imię zmienione