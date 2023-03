Urodziny Ryszarda Kapuścińskiego. Wybitny reporter skończyłby dzisiaj 91 lat

Barbara Borys-Damięcka i Ryszard Kapuściński Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Dzieciństwo Ryszarda Kapuścińskiego

Urodził się w 1932 r. w Pińsku na Polesiu, na terenie dzisiejszej Białorusi. Mieszkał przy ul. Błotnej, jego rodzice byli nauczycielami w wiejskiej szkole.

Mariusz Szczygieł wiele lat temu pisał o dzieciństwie Kapuścińskiego. Mały Ryszard widział matkę godzinami stojącą w oknie. Nie mieli co jeść. „W wielu oknach można zobaczyć ludzi wyglądających na ulicę. Widocznie na coś liczą, na coś czekają" – napisał po latach. „Z gromadą chłopców wałęsam się po podwórkach, ni to zabawa, ni to szukanie czegoś do zjedzenia". Sklepy zamknięto albo obrabowano. NKWD zaczęło wywozić ludzi. Sowieccy żołnierze też nie mają co jeść, więc dają dzieciom skręty z kawałka gazety i posiekanych łodyg tytoniu. W wieku ośmiu lat zaczyna palić papierosy. Palenie cuchnącej tytoniowej kaszy zastępuje jedzenie.

Ojciec Kapuścińskiego, Józef, uciekł z transportu do Katynia, potem działał w Armii Krajowej. Matka z dziećmi – Ryszard miał siostrę – uciekli z kolei spod okupacji sowieckiej. Pisze Szczygieł: „Mama sprzedała wszystko, co mieli w domu, wynajęła furmankę i pojechali w stronę Warszawy, szukali ojca. Znaleźli go przypadkowo. Jadąc przez wieś Sieraków, matka krzyknęła do przechodzącego drogą mężczyzny i to był ojciec". Zamieszkali w Puszczy Kampinoskiej, nieopodal wsi Palmiry. Józef Kapuściński wrócił do nauki w wiejskiej szkole, nie dostawał jednak za pracę pieniędzy, więc – jak zwraca uwagę Szczygieł – głównym zajęciem małego Ryśka było poszukiwanie jedzenia. „W puszczy działał zamaskowany szpital polowy, dokąd przywożono rannych. Tych, których nie zdołano uratować, wrzucano do wielkiej wspólnej mogiły. Ryszard stał nad nią godzinami, jako ministrant towarzyszył księdzu".

– Wojna nie skończyła się dla mnie ani w 1945, ani wkrótce potem. Dla tych, którzy ją przeżyli, wojna nigdy nie kończy się w sposób ostateczny – wspominał Kapuściński.

Kapuściński w Warszawie

Autor „Lapidariów" mieszkał do końca życia w Warszawie. „Ten ciasny domek bez łazienki, bez centralnego ogrzewania był luksusem, był szczęściem, gdyż dotąd gnieździliśmy się (rodzina czteroosobowa) w maleńkiej kuchni, w ruinach, na terenie magazynów cementu i cegły przy ul. Srebrnej" – pisał w eseju „Spacer poranny" Kapuściński. Reporter wspominał pobyt w drewnianym domku fińskim, którego ruinę można było jeszcze do niedawna oglądać na Polu Mokotowskim, tuż przy gmachu Biblioteki Narodowej.

REKLAMA

Rodzina Kapuścińskich mieszkała w nim w latach 1946–1955. Osiedle 167 drewnianych chatek zostało postawione zaraz po zakończeniu działań wojennych. Domki z Finlandii zostały podarowane zburzonej Warszawie przez władze ZSRR. Rosjanie dostali je wcześniej od Finów w ramach reperacji wojennych. Podobne osiedle powstało wówczas na Jazdowie, a w późniejszych latach na Jelonkach. Tam powstało samowystarczalne miasteczko z kinem, łaźnią, biblioteką i słynną salą taneczną w klubie Karuzela.

Idę tam wczesnym popołudniem. W całym parku stoją maszyny budowlane, kilku robotników kładzie na dnie małego stawu plandekę, dwóch pracuje, trzech pali papierosy. Mijam sad, który kilka lat temu urzędnicy chcieli wyciąć i urządzić w jego miejscu część parku dostosowaną do puszczania psów luzem. Dalej widzę ukrytą tablicę z informacją, że właśnie z tego miejsca wyruszyła na Wawel pancerna trumna z ciałem Józefa Piłsudskiego.

Kapuściński też to widział! „Domek nasz (adres: III-cia kolonia, 6-ty domek) przylegał do piaszczystego nasypu, z którego dzieci w zimie zjeżdżały na sankach. Na tym nasypie w 1935 roku stała laweta z trumną Piłsudskiego. Stad Marszałek przyjmował swoją ostatnią defiladę, nim kondukt żałobny wyruszył do Krakowa, na Wawel". Dzisiaj po domkach nie ma śladu, podobno będą zrekonstruowane, podobno ma tam powstać centrum reportażu.

Kapuściński spacerował po Polu Mokotowskim

Ryszard Kapuściński w swojej pracowni w 1992 r. (fot. Krzysztof Miller/AG) Ryszard Kapuściński w swojej pracowni w 1992 r. (fot. Krzysztof Miller/AG)

Pole Mokotowskie do końca życia było dla reportera ważnym miejscem w Warszawie. To tutaj godzinami spacerował, porządkował myśli po licznych podróżach. Mieszkał w okolicy, przy ul. Prokuratorskiej. We wspomnianym wcześniej eseju Kapuściński wspomina: „Idę ścieżką wśród traw, rano osrebrzonych błyszczącą rosą, między wysokimi topolami. Pamiętam, jak sadzono te topole tuż po wojnie, wiotkie, kruche krzewy, które wyrosły teraz na tęgie strzeliste drzewa. A oto nagle kępa jabłoni, grusz i śliwek, właśnie kwitną, rozsiewają słodkie mocne zapachy. Sad, tu w parku publicznym? Tak, bo są to drzewa, które wokół swojego domku posadził pan Stelmach, tramwajarz, a jak się okazało, również przedni ogrodnik i sadownik. Pan Stelmach już nie żyje, ale jego drzewa stoją, a jabłka, gruszki, śliwki będą latem zrywać miejscowe dzieci, a także przygodni pijaczkowie, którzy zbierają się tu, aby w łagodnym cieniu wypić butelkę cienkusza".

REKLAMA

Do dawnego domku Kapuściński wrócił pod koniec lat 80. podczas spaceru ze swoją żoną. – W 1988 poszliśmy z Rysiem na spacer na Pole Mokotowskie – wspominała Teresie Torańskiej i Arturowi Domosławskiemu Alicja Kapuścińska. – Budowano tam Bibliotekę Narodową. Patrzymy: z kilkunastu zostały dwa, zamienione na pakamery dla robotników. Jeden – na pewno Ryśka. Podeszliśmy bliżej, zerknęłam przez okno, pośrodku pokoju stał stół zrobiony przez ojca, okrągły, czarny, na stole były porozkładane papiery. Kiedy ojciec przeprowadzał się w latach 70., nie zabrał go, bo nie mieścił się w nowym mieszkaniu – opowiadała żona reportera.

W 2010 r. powstała tu Ścieżka Kapuścińskiego z cytatami z jego książek oraz z wybranymi wątkami biograficznymi.

Wcześniej, w latach 1965–1988, Kapuściński mieszkał na Woli, w bloku przy ul. Pustola 16. To właśnie w tym miejscu powstały takie książki jak „Chrystus z karabinem na ramieniu", „Wojna futbolowa", „Cesarz" czy „Szachinszach". Autor „Cesarza" w Warszawie nie tylko mieszkał, ale też pracował, nie licząc rzecz jasna podróży do ZSRR, krajów afrykańskich czy Ameryki Południowej. Na samym początku kariery zaczepił się w „Sztandarze Młodych", a potem w tygodniku „Polityka", którego naczelnym był Mieczysław F. Rakowski. Od 1962 r. pracował dla Polskiej Agencji Prasowej, następnie w tygodniku „Kultura".

Hanna Krall i Ryszard Kapuściński podczas przyznania nagród 'Press' dla najlepszych dziennikarzy, 1999 r. Fot. MACIEJ ZIENKIEWICZ / Agencja Wyborcza.pl

Warszawa Kapuścińskiego

Ciekawe, co powiedziałby Kapuściński o dzisiejszej Warszawie, o wycinanych drzewach, wszechobecnych samochodach, blokach, które wyrosły na Odolanach czy polach na Bemowie. Od jego śmierci w 2007 r. zmieniło się też Pole Mokotowskie, zniknęła zajezdnia dla śmieciarek, wyremontowano Bibliotekę Narodową. „Dalej zaczynają się łąki i drzewa – najpiękniejsza część parku. Są tu kasztany, orzechy i brzozy, są jesiony i modrzewie. Kiedy świeci słońce, jest tu jasno. I jest cicho, właściwie nie słychać samochodów. Miasto odsunęło się i znikło, zwolniło swój uścisk, pozwala od siebie odpocząć" – kończył swój warszawski esej.

REKLAMA

Wybitny reporter 4 marca skończyłby 91 lat.