Co Jest Grane Festival. Tworzymy artystyczny sabat czarownic

Każda z zaproszonych przez ciebie artystek tworzy oryginalny i niepowtarzalny repertuar. Postanowiłaś połączyć ich talenty i wrażliwość w dwa kobiece zespoły mówiące jednym głosem. Trudne to zadanie?

– Z jednej strony tak, bo ta różnorodność gatunkowa jest mocna. Aczkolwiek, to trochę jak w kuchni – jeżeli masz dobre, wyraziste składniki, to połączenie słodkiej gruszki ze słonym kozim serem i twardym, gorzkim orzechem może okazać się wybitne. Dlatego spotkanie dawno niewidzianej na scenie Edyty Bartosiewicz z bardzo młodymi i obecnymi na niej artystkami jak Julia Pietrucha, w jednym koncercie i jednej piosence finałowej, to magiczny, inspirujący moment [koncert Women’s Voices 2019 – przyp. red.]. Sama możliwość obserwowania tych spotkań zawsze jest świetna, a jak razem wchodzimy w tę muzyczną przestrzeń, taką trochę pozawerbalną zabawę uniwersalną materią wrażliwości muzycznej, to zaczyna potwierdzać się sens naszego zawodu. Do tego nasze autorskie repertuary łączą się ze światowymi piosenkami, które mają dla nas moc, niosą ciarki z pokolenia na pokolenie. Czasami śpiewamy też numery polskich koleżanek po fachu. W tym roku usłyszymy np. numer składu Rebeka, ja zaśpiewam utwór Mari Peszek.

No właśnie – jako dyrektorka artystyczna Women’s Voices odpowiadasz nie tylko za wybór artystek, ale i za program koncertu. Czym kierowałaś się w tym roku?

– Tegoroczny repertuar to podsumowanie „The best of Women’s Voices", ponieważ na scenie wystąpią dziewczyny, które były już z nami w poprzednich edycjach. Wyjątkiem jest Maria Peszek, która – o dziwo – zagra z nami po raz pierwszy. Tradycyjnie pojawią się utwory naszych artystek oraz tych, które cenimy i których przekaz wydaje się nam potrzebny i ważny.

Co sprawia ci największą przyjemność w pracy z kobietami?

– Kobiety uwielbiają odbijać się w sobie nawzajem. Tu piękne jest spotkanie istot, które mają podobne zajęcia. Wszystkie godzimy życie prywatne z tym artystycznym i mamy na to swoje patenty, przepisy. Czuję, że każda z nas lubi o tym rozmawiać, radzić sobie nawzajem. Kiedy znikają menedżerowie i rodziny, a zostają same wokalistki, zespół i chórzystki, energia bardzo rośnie. Tworzymy wtedy artystyczny sabat czarownic. Celebruję te momenty.

Co Jest Grane Festiwalowi towarzyszy w tym roku strefa dyskusyjna „Be Brave". Będziemy rozmawiać m.in. o odwadze w kreowaniu wizerunku artystycznego. Kim jest dla ciebie odważna artystka?

– Myślę, że najodważniejsza nie kreuje wizerunku, tylko potrafi zobrazować go swoją sztuką, byciem energią. To, co czuje, chce przekazać. Ma odwagę być tylko i aż sobą. Ciągle jest na drodze rozwoju, zabiera w tę podróż tych, którzy potrzebują podwózki, inspiracji, paliwa artystycznej energii. Czasami tym paliwem jest odpowiednio dobrane do emocji słowo, czasami obraz, czasami po prostu dźwięk. Film czy koncert potrafi zmieszać to wszystko. Bardzo cieszę się, że mogę w życiu zajmować się właśnie tym, a takie projekty jak Women’s Voices pozwalają mi stwarzać magiczne sytuacje.

W orkiestrze Męskiego Grania, która jest symbolicznym odpowiednikiem kolektywu Women’s Voices, od lat śpiewają nie tylko panowie. Czy w przyszłości – bo projekt Women’s Voices z pewnością się rozwinie – dopuszczacie możliwość zaproszenia wokalistów?

– W tej długiej drodze, którą idziemy i walczymy o prawa kobiet, a właściwie o to poczucie, że naprawdę nie musimy nic udowadniać, równowaga nie została osiągnięta. Chyba zachowamy tę kobiecą przestrzeń, żeby móc jeszcze ładować akumulatory na długą misję.