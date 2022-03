CZYTAJ TAKŻE: Wojna na Ukrainie. Szesnasty dzień rosyjskiej inwazji [Relacja NA ŻYWO na Wyborcza.pl]

W mediach społecznościowych pojawił się niespełna minutowy film z udziałem grupy żołnierzy w pełnym rynsztunku, z biało-czerwono-białymi flagami Białorusi, używanymi dziś przez anyłukaszenkowską opozycję. Na kurtkach mają ponaszywane białoruskie i ukraińskie symbole. Stojący na czele oddziału brodaty mężczyzna w hełmie, z karabinem AK 47 kałasznikow w dłoniach, wzywa po białorusku do wstępowania do batalionu, który będzie bronił Kijowa. "Zapisać się do nas można w mobilizacyjnym centrum w Warszawie" - informuje.