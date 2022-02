1 ZDJĘCIE Warszawa, Dworzec Wschodni (Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Wyborcza.pl)

W niedzielę od godz. 7 do 13 trwa wielka zbiórka materiałów higienicznych i żywności dla Kijowa. Podajemy listę 28 punktów, do których można przynieść dary. Warto zwrócić uwagę na to, co jest najbardziej potrzebne.