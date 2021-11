Aleksiej przyjechał z Mińska do Warszawy razem z żoną w zeszłym roku, już po sfałszowanych wyborach prezydenckich i w trakcie wielkich ulicznych protestów. Ma 27 lat. W Mińsku pracował w sklepie, w którym było coraz więcej kontroli. Nie mogli dłużej tam normalnie żyć, żona znalazła pracę w Polsce, więc wyjechali.

- Gdy przyjechaliśmy do Polski, nie mieliśmy pojęcia, od czego zacząć organizację naszego pobytu tutaj - opowiada Aleksiej. - Nie wiedzieliśmy nawet, jak kupić bilet na autobus. Wiemy, że teraz do Warszawy przyjeżdża mnóstwo Białorusinów, którzy znaleźli się w sytuacji podobnej do naszej. Chcemy, żeby poczuli się tutaj lepiej. I znaleźli wsparcie.