Białoruscy informatycy pilnie poszukiwani. Dawna „tania siła robocza" ceni się wyżej od Polaków

Park Wysokich Technologii w Mińsku jest nazywany białoruską „Doliną Krzemową". To stamtąd rekrutują się najlepsi specjaliści z branży IT. Jeszcze dwa lata temu w PWT pracowało ponad 45 tys. informatyków ze średnią pensją na poziomie około 4,5 tys. rubli (8 tys. zł). Po sfałszowaniu wyborów na Białorusi w sierpniu 2020 roku i represjonowaniu obywateli, którzy protestują przeciw reżimowi Aleksandra Łukaszenki, coraz więcej Białorusinów emigruje za pracą na zachód Europy, w tym także do Polski.

Praca w Polsce. Coraz więcej Białorusinów w IT

Od 10 sierpnia 2020 do 10 lipca 2021 wydano 13 565 wiz humanitarnych dla obywateli Białorusi – informuje biuro prasowe Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W końcówce 2020 roku zmieniły się przepisy i obcokrajowcy z wizami humanitarnymi, przyjeżdżając do Polski, nie muszą mieć pozwolenia na pracę. To dlatego Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii nie rejestruje już liczby Białorusinów zatrudnionych w Polsce. Ale skalę pokazują dane sprzed zmiany przepisów - od początku sierpnia do końca listopada 2020 resort wydał im 10 295 zezwoleń na pracę. Najwięcej w transporcie i gospodarce magazynowej (4607) oraz budownictwie (3292) na stanowiskach kierowca ciągnika siodłowego (2408) i ciężarówki (1237). Ale zarazem rośnie popyt na specjalistów. Między sierpniem a listopadem 2019 roku prawo do zatrudnienia otrzymało 133 fachowców z branży IT, a w analogicznym okresie w 2020 roku – 340, czyli ponad dwa i pół razy tyle.

Obcokrajowcy najchętniej przyjeżdżają za pracą do dużych miast. Z danych Urzędu do spraw Cudzoziemców z pierwszej połowy br. wynika, że najpopularniejszym kierunkiem jest Mazowsze – przyjechało tu 132 tys. osób. A spośród pół miliona obcokrajowców uprawnionych do długoterminowego pobytu w Polsce, Białorusini stanowią drugą – po Ukraińcach – najliczniejszą grupę.

REKLAMA

– W 2021 roku ważne dokumenty uprawniające do pobytu w Polsce miało ponad 33,5 tysiąca Białorusinów, z czego jedna trzecia dotyczyła województwa mazowieckiego. Z naszych obserwacji wynika, że wciąż największą grupą są osoby, które podejmują pracę w branży produkcyjnej i logistycznej, budowlanej, a w mniejszym zakresie w usługach i handlu – mówi Mateusz Żydek, rzecznik prasowy ze stołecznej agencji pracy Randstad Polska.

Branża IT. Potrzeba 50 tys. programistów

Przyznaje jednak, że z roku na rok rośnie udział firm, które poszukują obcokrajowców na stanowiska specjalistyczne czy biurowe. – Od 5-6 lat obserwujemy trend zatrudniania w Polsce specjalistów IT zza wschodniej granicy. Początkowo dotyczyło to przede wszystkim osób, które tutaj studiowały, dużą część tej grupy stanowili Białorusini. Później możliwość zatrudnienia objęła także m.in. posiadaczy Karty Polaka – dopowiada Żydek.

Szacunki Randstad Polska mówią o corocznym wzroście zapotrzebowania na kandydatów w sektorze IT na poziomie 6-7 proc. Na polskim rynku brakuje szczególnie programistów i „devopsów" (twórców i administratorów systemów informatycznych). Praktycznie codziennie w branży IT otwierają się nowe wakaty: w finansach, medycynie, e-commerce, hotelarstwie, sprzedaży czy doradztwie. Eksperci podkreślają, że otwartych stanowisk pracy jest znacznie więcej niż specjalistów na polskim rynku, stąd taki popyt na Białorusinów, których poszukują nie tylko międzynarodowi giganci działający w Polsce, ale także rodzime firmy i start-upy.

REKLAMA

– W przekroju całego rynku pracy, zapotrzebowanie na obywateli Białorusi, jak i osoby z innych krajów jest spore. W branży IT natomiast jest ono tak duże, że wręcz trudne do opisania. Według szacunków, w działających już w Polsce firmach brakuje około 50 tys. programistów, a tendencja jest stale rosnąca – potwierdza Joanna Cieślik ze spółki Mobirel, świadczącej usługi zatrudnienia cudzoziemców.

Mobirel pomaga w przeniesieniu do Polski białoruskich podmiotów gospodarczych z branży IT. W tej chwili wspiera pięć tamtejszych firm technologicznych, które otworzyły swoje siedziby w naszym kraju. Firmy te przeniosły do swoich polskich spółek ponad 400 pracowników. – Współpracujemy także z dwiema firmami polskimi, które docierają do programistów na Białorusi bezpośrednio i oferują im pracę w Polsce – dodaje Cieślik.

To nie jest "tania siła robocza"

Polskie firmy doceniają fachowość i wysokie kompetencje programistów z Białorusi, którzy poziomem dorównują krajom z Europy Zachodniej, często znają dwa języki obce i potrafią szybko zaadaptować się do nowych warunków życia. Podczas rekrutacji nie ma mowy o faworyzowaniu Polaków kosztem Białorusinów. – Przy weryfikacji technicznej oraz miękkich kompetencji kandydatów, Polacy czy Białorusini przechodzili przez takie same procesy rekrutacyjne. Od kandydatów wymagano dużej wiedzy i doświadczenia technicznego oraz wysokiej kultury osobistej. Często to właśnie Białorusini mieli wyższe kompetencje w obu tych obszarach – przyznaje Sonia Tkaczyk z agencji rekrutacyjnej Antal w Warszawie.

Kto lepiej zarabia w branży IT – Polak czy Białorusin? – Dla biznesu liczą się kwalifikacje, a nie pochodzenie. Tym bardziej że w niektórych firmach informatycznych na Białorusi czy Ukrainie wynagrodzenie może być nawet wyższe niż w Polsce. Spotykamy się ze zjawiskiem niedoszacowania swoich oczekiwań finansowych ze strony specjalistów zza wschodniej granicy. Ale są nam znane i takie przypadki, że pracownicy IT z Białorusi mieli oczekiwania finansowe wyższe od Polaków – przyznaje Tkaczyk.

– Mogę oczywiście wyobrazić sobie sytuację, w której osoba nowo przyjezdna otrzymuje niższe wynagrodzenie ze względu na brak kompetencji, które są niezbędne na danym stanowisku. Natomiast określenie „tania siła robocza" trzeba już uznać za nieaktualne – puentuje Cieślik.