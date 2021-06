Po kilku miesiącach nieobecności wróciłam do Warszawy z Białorusi. Kiedy wyjeżdżałam, było szaro i zimno. Dziś widzę miasto w zieleni, zapachach, kwiatach jaśminów i akacji. Ulice w kwiatach, zadbane trawniki, czysto, uprzejmi kierowcy, uśmiechnięci piesi, wreszcie bez masek.

Idę na spotkanie z córką, która od kilku lat tu studiuje.

Cieszę się widokami nad Wisłą. Nagle uderza we mnie różowa hulajnoga z kierującą w różowej sukience. Kilkulatka pada obok, nie płacze.

- Przepraszam panią. Właściwie to dobrze jeżdżę, ale upadłam. Umiem liczyć do 100 i śpiewać. Do widzenia pani, jeszcze raz przepraszam.