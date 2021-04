Funkcjonariusze policji z Wesołej poszukują 32-letniej Anny Ładnej i jej córki, trzyletniej Natalii.

W niedzielę obie wyszły z domu i do chwili obecnej nie wróciły i nie nawiązały kontaktu z bliskimi.

32-letnia Anna ma ok. 165 cm wzrostu, szczupłą sylwetkę, ciemne włosy do ramion. Brązowe oczy, nos prostolinijny i uszy przylegające. W chwili wyjścia z domu najprawdopodobniej ubrana była w jasny dres, wyraźnie ubrudzony. Na szyi ma wystającą brodawkę. Jej córka Natalia ma ok. 110 cm, rude włosy do ramion, niebieskie oczy i odstające uszy. W dniu zaginięcia ubrana była w zieloną kurtkę.