Olga, 43 lata, Mińsk

Dzień zaczynałam zwykle wcześnie od wspaniałej, ręcznie mielonej kawy. Siedziałam na tarasie, układałam plan na resztę dnia, dzwoniłam do firmy, przydzielałam zadania do zrealizowania. Potem był czas dla dzieci, ogarnięcie prac domowych i po godz. 12 jechałam do biura. Miałam całkiem spore przedsiębiorstwo. Zajmowaliśmy się produkcją wyrobów bawełnianych.

Nadszedł jednak czas, gdy musiałam wyjechać z Białorusi, podobnie jak wielu moich rodaków.

W Polsce zamieszkałam w domu dla uchodźców i musiałam zacząć wszystko od nowa. Nie jest lekko. Pracuję w prywatnej firmie, gdzie szyję ubrania. Pracuję od rana do wieczora, więc praktycznie nie widuję swoich dzieci. Kiedy wracam do nich, jest już tak późno, że nie ma czasu na rozmowy, na zwyczajne pobycie ze sobą. Nie mam kiedy pospacerować po Warszawie, poznać tego miasta, poczuć się w nim lepiej, bardziej swojsko.