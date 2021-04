Za 20 lat nie poznamy Warszawy. To pewne. Ale zmiana jest jak narowisty koń zaprzężony do bryczki: jeżeli nie będziemy trzymać jej w cuglach, zawiezie nas tam, gdzie niekoniecznie byśmy chcieli się znaleźć - pisaliśmy obrazowo na łamach "Stołecznej" kilka dni temu, przy okazji kolejnego odcinka cyklu, w którym zastanawialiśmy, jaka będzie stolicy w przyszłości.

Dyskutujemy o tym od kilku tygodni. Dlatego też rozpoczęliśmy plebiscyt Supermiasta i Superregiony. Do udziału w nim zaprosiliśmy naszych Czytelników. Przypominamy: jeszcze do dziś możecie przysyłać do nas propozycje wyzwań, jakie warto postawić przed Warszawą, a także przed Mazowszem.