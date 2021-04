To może się zdarzyć każdemu. Jecie sałatkę grecką lub bułkę z orzechami i nagle łamiecie kawałek zęba. Można by rzec: nic się nie stało. Nogi i ręce przecież całe, człowiek może funkcjonować dalej, ale jednak nie ma już tego komfortu. W końcu pewnego dnia uszkodzony ząb daje o sobie znać. Najpierw słabym bólem, ale z każdym kolejnym dniem ból staje się silniejszy. Trzeba odszukać swojego stomatologa albo telefon do przychodni. Tak w Polsce robią obywatele Polski.

Stomatologia nie jest jednak tania. Na leczenie zębów ludzie zbierają oszczędności czasem przez kilka lat. Inna rzecz, że nawet wykupione drogie ubezpieczenie nie zawsze pokrywa wszystkie koszty.

A teraz proszę sobie wyobrazić sytuację człowieka, który przyjechał do Polski z Kartą Polaka w ręku i myśli, że ma zapewnioną opiekę zdrowotną. Nie ma świadomości, że taka sytuacja z zębem jak powyżej może się także jemu przytrafić. I stanie przed nie lada problemem.

Kiedy byłam jeszcze w domu, na Białorusi, miałam okazję, by zająć się – tak na wszelki wypadek – wszystkimi zębami, wymienić stare plomby na nowe. Wszystko za symboliczną kwotę. Machnęłam jednak na to ręką. Odłożyłam na późnej. I teraz nagle, jednego dnia, znalazłam się w sytuacji jak szewc bez butów. Jeden z zębów, osłabiony już wcześniej orzechem, nie wytrzymał konfrontacji z sałatką grecką. Nadłamał się. Przed samym Nowym Rokiem, gdy już byłam w Polsce, nieoczekiwanie złamała się też zdrowa siódemka.

Tak zaczęły się moje męczarnie i przygody. Ubezpieczenie z NFZ, które zapewnia mi Karta Polaka, pokrywa – jak się okazało – jedynie koszty podstawowego leczenia, jak zwykła plomba w trójce. A na leczenie siódemki z trzema kanałami trzeba przygotować minimum 1500 zł. W ten sposób sprawę leczenia zęba trzeba odłożyć do czasu, gdy ból stanie się nie do zniesienia na co dzień.

Telefon do znajomego

Ponieważ dla białoruskiego imigranta, który nie ma na starcie nowego życia stałej pracy, 1500 zł to majątek, przyszła mi myśl, by znaleźć jakiegoś znajomego stomatologa, który by podjął się leczenia zęba taniej. Przyjaciółka z Podlasia zapowiedziała, że zajmie się tym, ale dopiero za dwa tygodnie, bo wcześniej nie ma wolnych terminów.

W Warszawie też miałam znajomego, ale dentysta jest bardzo młody, pracuje w nowoczesnej, modnej przychodni, do której nie miałam odwagi się zwrócić, bo wiedziałam, że obsługuje ludzi bogatych, elitę. Przekonał mnie jednak, że któregoś dnia, za pół ceny, przeprowadzi akcję ratunkowa. Nadal się wahałam, ale ból już mnie nie opuszczał, był nie do wytrzymania. Przestał pomagać lek przeciwbólowy. Gdy znikąd nie było ratunku, zdecydowałam się pójść do tej luksusowej kliniki.

Wyposażenie gabinetu, mikroskopy, ledowe panele na ścianach i uśmiech zaufanego dentysty dały mi nadzieję, że za parę chwil będzie już po wszystkim. Lekarz popatrzył i zdiagnozował, że w wyniku złamania doszło do zapalenia trzykanałowego zęba. Po prześwietleniu postanowił wstawić tymczasową plombę. Nie zajął się kanałami, bo przyznał, że to jednak kosztuje. Poradził, by jak najszybciej wrócić do domu, na Białoruś, gdzie ząb taki może uratują. U niego zapłaciłam "niewiele", w sumie kilkaset złotych. Ale następnego dnia plomba wypadła. Na co znajomy powiedział, że nie powinnam była czyścić rano zębów. Ponieważ wyjazd na leczenie na Białoruś nie wchodził w najbliższym czasie w grę, bo dopiero co dostałam umowę o pracę, wróciło cierpienie i oczekiwanie na spotkanie z kolejnym lekarzem.

W niedzielę obudził mnie straszny ból. Nie pamiętam tak silnego bólu od czasu urodzenia dziecka. W domu nie było akurat nikogo, córka była na weekendowym wyjeździe. Nie miałam kogo poprosić o jakąkolwiek pomoc. Sama zaczęłam chaotyczne wyszukiwać adresy i telefony szpitali, które pracują w niedzielę. W jednym powiedzieli, że mogą mnie przyjąć, tylko że trzeba będzie czekać w kolejce, i to ponad trzy godziny, w dodatku na zewnątrz budynku. Za oknem śnieżyca, a ja z gorączką. Nie miałam już na to siły. Z bólu nie mogłam trzeźwo myśleć.

Pomoc z zagranicy

Z Brześcia zadzwoniła do mnie znajoma, która dowiedziała się, że mam taki kłopot, i obiecała, że postara się pomóc. Skontaktowała się ze znajomymi lekarzami w Warszawie, dowiedziała się, jakie przychodnie pracują w weekend i mogą mnie przyjąć. Koszty ratowania tym razem już wręcz życia, nie tylko zęba, nie miały znaczenia. Taksówka zawiozła mnie do odległej dzielnicy Warszawy, gdzie lekarz – Syryjczyk – powiedział: "Będę teraz dla pani niemiły, będę zadawał ból, ale to uratuje pani życie. Ząb chyba będzie trzeba usunąć. Chyba, że ktoś podejmie się leczenia pod mikroskopem. No i antybiotyk trzeba dać natychmiast".

Miał rację, uratował mi życie. Ból, który przypominał walenie młotem w głowę, po paru godzinach minął. Po paru kolejnych dniach zeszła też opuchlizna. Potem polska i białoruska lekarka, już na Podlasiu, w skromnym gabinecie, bez komputerowych ekranów i mikroskopów, za przystępną cenę przez kilka godzin walczyły o los i zęba, i jego właścicielki. Po kilku dniach akcję ratunkową udało się zakończyć. Dostałam plombę i radę, by następnym razem unikać doprowadzenia zębów do stanu, w którym się znalazłam.

Dobrze, że Białoruś nie jest za oceanem. Tam awaryjne, nawet skomplikowane leczenie zęba z kanałami kosztuje najwyżej 250 zł. Podstawowe leczenie w państwowej klinice też nie obciąży pacjenta wysokimi kosztami. Nawet cena za implantację zęba nie jest wygórowana – wynosi od 800 zł w górę.

* Irina Szepielewicz. Urodziła się w Brześciu, studiowała na Brzeskim Uniwersytecie im. Aleksandra Puszkina. Pracowała w domu twórczości młodzieży, przez 10 lat kierowała oddziałem przyrody i zajmowała się organizacją imprez. Od 2002 roku pracowała jako dziennikarka, ostatnio w "Kurierze Brzeskim". Realizowała kilka dużych imprez na pograniczu polsko-białoruskim. Teraz mieszka w Warszawie.