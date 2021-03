Od 20 lat jeżdżę dużo na rowerze, rower idealnie pasuje do mojego stylu życia. Dumna byłam, gdy w moim rodzinnym Brześciu, a także w Mińsku i innych miastach na Białorusi, powoli powstawały szlaki turystyczne z pierwszymi ścieżkami rowerowymi. I choć kultura jazdy na rowerach tam się poprawia, to jednak pozostało wiele problemów – chociażby wysokie krawężniki na ścieżkach, które przyprawiają białoruskiego rowerzystę o ból głowy. Mimo że popularność rowerów nigdy nie była tam tak duża jak obecnie, to jazda na nich jest jeszcze daleka od komfortowej i bezpiecznej. Byłam świadkiem wielu wypadków, w których rowerzysta wpadł na pieszego lub zderzył się kimś.

Największe rowerowe plusy Warszawy

W Warszawie na własne oczy zobaczyłam inny świat, europejską kulturę rowerową. Serdecznie zazdrościłam zawsze warszawskim rowerzystom oddzielnych tras rowerowych, ścieżek, które zawsze, niezależnie od pogody, pozostają czyste. Dzięki nim jazda na rowerze odbywa się bezpiecznie i z wielką przyjemnością.

Nic dziwnego, że podczas moich sześciu już miesięcy codziennego przemierzania Warszawy na dwóch kółkach byłam świadkiem tylko dwóch niefortunnych zderzeń z udziałem rowerzystów. A jeżdżę dużo. Zwłaszcza że po dokładnym przestudiowaniu geografii Warszawy już na początku z radością odkryłam, iż do każdego centralnego punktu stolicy mogę dojechać rowerem – a więc po pierwsze za darmo, a po drugie w godzinach szczytu szybciej niż samochodem. Nawet zimą podróż z Ursynowa na Starówkę nie trwa dłużej niż 45 minut.

Ale kultura rowerowa to nie tylko same ścieżki. Byłam szczerze zdziwiona, że w Warszawie mogę zjechać z rowerem do metra i podróżować z nim dalej bez żadnych dodatkowych opłat. Podobnie w pociągach. Wszędzie są miejsca na rowery! W moim rodzinnym mieście poruszanie się z rowerem komunikacją miejską jest zabronione.

Niewyobrażalną radość czułam, jadąc rowerem przez warszawskie mosty. Nie musiałam zsiadać, by na nie wjechać. W moim kraju takiej wygody nie ma, podobne rozwiązania dopiero raczkują. Przed nami jeszcze długa droga, by choć w małym stopniu dorównać Warszawie.

W Warszawie są też oddzielne, oznakowane czerwoną farbą, przejazdy rowerowe przez skrzyżowania, aby cyklista nie musiał zsiadać z roweru za każdym razem. Rowerzyści mają nawet własne sygnalizacje świetlne i pierwszeństwo na tych przejazdach przed samochodami. Na Białorusi też już pojawiły się na skrzyżowaniach przejazdy dla rowerzystów – w kolorze zielonym. Ale w większości przypadków nadal są zmuszeni do ciągłego wsiadania i zsiadania z roweru podczas przechodzenia przez jezdnię.

Nie tylko trasy rowerowe, ale także rowerzyści w Polsce różnią się od tych na Białorusi. Są modnie ubrani – często w zielone, dobrze widoczne i firmowe ciuchy. Mają kaski i oświetlenie. Na Białorusi odblasków czy oświetlenia trzeba używać tylko po zmroku.

A co warto poprawić?

Co jeszcze mnie jako rowerzystkę zaskoczyło i często bardzo ucieszyło w Polsce? To, że nawet w zwykłych marketach całe działy są przeznaczone dla rowerzystów. I oferują duży wybór sprzętu i akcesoriów. Bagażniki samochodowe do przewozu rowerów na Białorusi są wciąż nowością.

Nigdy wcześniej nie widziałem również tylu wypożyczalni rowerów. Dostępne aplikacje mobilne sprawiają, że korzystanie z nich jest łatwe i niedrogie. No i są hulajnogi. Jest ich tyle, a ich użytkownicy jeżdżą tak szybko… To chyba największy problem, z którym spotkałam się w Warszawie.

Jeśli natomiast miałabym wyliczyć, nad czym warto popracować i zmienić, to byłaby to sygnalizacja świetlna, która w Warszawie zmienia się bardzo rzadko i trzeba robić długie przerwy w podróży. Można się wręcz zanudzić w oczekiwaniu na zielone światło. Brakuje mi też wyświetlaczy, które są na Białorusi i pokazują sekundy do zmiany światła.

Przyznaję też, że naprawy rowerów są w Warszawie dużo droższe niż na Białorusi. A jeszcze w jednym z zakładów napraw fachowiec starał się mnie naciągnąć na dodatkowe koszty, naprawiając to, co chwilę wcześniej wymieniłam w innym zakładzie.

Są też rowerowe problemy, które występują po obu stronach granicy. Wiadomo, że rowerzysta musi być trzeźwy. Ale z tego, co zobaczyłam na obszarach wiejskich, jest to problem i w Polsce, i na Białorusi. Polska wygrywa jednak tę walkę o bezpieczeństwo. Kary wobec pijanych są surowsze, a policyjne kontrole częstsze. Policja nieraz sprawdzała trzeźwość moją i moich kolegów, gdy jechaliśmy na rowerach. Po stronie białoruskiej policja sprawdza przeważnie tylko kierowców samochodów.

* Irina Szepielewicz urodziła się w Brześciu, studiowała na Brzeskim Uniwersytecie im. Aleksandra Puszkina. Pracowała w domu twórczości młodzieży, przez 10 lat kierowała oddziałem przyrody i zajmowała się organizacją imprez. Od 2002 roku pracowała jako dziennikarka, ostatnio w "Kurierze Brzeskim". Realizowała kilka dużych imprez na pograniczu polsko-białoruskim. Teraz mieszka w Warszawie.