Nie sposób ich nie zauważyć. Na murach przy Pałacu Kultury i Nauki pojawiły się napisy i biało-czerwono-białe symbole. Napisy są w języku białoruskim, sądzę, że to moi rodacy je tam zamieszczają. Ci, którzy przychodzą tu co weekend. Zaciekawiło mnie, co o tym sądzą Polacy. Czy autorów tych graffiti uznają za patriotów czy za chuliganów, którzy chcieli oszpecić zabytek. I ważna sprawa - czy jest to karalne?

Od solidarności do obojętności

Rozmawiałam z przechodniami. Wielu z nich nastawionych jest do akcji przyjaźnie. Zwłaszcza kobiety. Mówiły mi, że rozumieją, że to białoruskie symbole walki o wolność i o sprawiedliwość, i że solidaryzują się z narodem białoruskim w tej walce. Około połowy moich rozmówców uznało, że choć malunki nie mają nic wspólnego ze sztuką, to Warszawa i tak jest cała pomalowana graffiti, ludzie są do tego już przyzwyczajeni i nie zwracają uwagi. Byli i tacy, którzy kompletnie nie wiedzieli, co to jest. Jak na przykład pewien pan, który stał w kolejce do mobilnego punktu testów na covid. Był przekonany, że ten biało-czerwono-biały pasek oznacza trasę turystyczną. Bo przecież podobne znaki są na szlakach turystycznych w lasach i górach. Napisów pod flagą nie przeczyta, bo rosyjskiego kiedyś uczono w szkole „przymusowo”, a białoruskiego nie zna wcale.