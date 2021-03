Po dwóch tygodniach wyprawy Szymon Machnowski, zawodowy żołnierz i pasjonat kajakarstwa, w poniedziałek dotarł do portu Czerniakowskiego w Warszawie. W swoją podróż w kajaku, na który zabrał 150 kg bagażu, wypłynął ostatniego dnia lutego z Goczałkowic-Zdroju. Do wtorku pokonał 557 km. Do Gdańska, gdzie skończy się jego podróż, zostało mu nieco mniej - 443 km.

Fot. Jacek Marczewski / Agencja Gazeta

- Najtrudniejsze są noce, bo zimą w namiocie potrafi być naprawdę zimno - mówi „Stołecznej”. - Przystanek w Warszawie był jedyną okazją na trasie, by przespać się w ciepłym miejscu. Dokładnie w ocieplanym kontenerze, który użyczył mi kolega.