Od dawna przyjeżdżałam do Polski, aby organizować wspólne imprezy kulturalne i pływać kajakami wśród nadbużańskich wiosek. Z tych wyjazdów zostały mi wspomnienia odwiedzin w podlaskich wsiach. Gdy poprosisz tam gospodarza o wodę, to na pewno nie tylko ugasisz pragnienie, ale dostaniesz jeszcze jajka i chleb. Nic więc dziwnego, że w Polsce czułam się zawsze tak dobrze. Czy po przeprowadzce do Polski nadal tak się czuję, a może jednak się to zmieniło, a na Polakach się zawiodłam?

Polacy przychodzą z pomocą

Przyjechałem w czasie pandemii, na dodatek nie sama, lecz z chorą kotką. W Warszawie moi polscy koledzy znaleźli lekarzy weterynarii. Praktycznie za darmo zrobili kotce operację, która okazała się pilna. To był pierwszy przykład, który utwierdził mnie w przekonaniu, że tu, w Warszawie, jestem wśród bliskich mi ludzi. Potwierdzało się to na każdym kroku. Gdy jechałam na rowerze i spadał mi łańcuch, nie zdarzyło się, by ktoś nie pospieszył mi z pomocą. Gdy zepsuło się w drodze moje stare auto i zapukałam do pierwszego lepszego warsztatu w okolicach Wesołej, nikt nie robił nawet problemu, że chciałam uniknąć płacenia za lawetę. Kilku mechaników przepchało samochód do warsztatu, naprawili go, i to niemal tylko za cenę części zamiennych. Na bazarku, na którym robię zakupy, nieraz słyszałam zapewnienie sprzedawców, że dla nas Białorusinów mają zniżki. Bywało, że w kawiarni obsługa z powodu mojego pochodzenia starała się podać mi większą porcję ciasta. Może gdybym była młodą i piękną dziewczyną, nie dziwiłoby mnie to. Ale ja nie jestem już 25-latką.

Fot. Jakub Porzycki / Agencja Gazeta

Dlatego gdyby nie tradycyjnie nieprzyjazne traktowanie ze strony niektórych funkcjonariuszy na granicy czy urzędników, od których zależy los każdego cudzoziemca, można by mówić o wszechobecnej miłości Polaków do Białorusinów już od pierwszych chwil, gdy przekroczą granicę.

Przykre chwile w sklepie

Nie ma jednak co ukrywać, że codzienność przynosi też sytuacje, które przypominają, że nawet znając język polski i respektując zasady porządku społecznego, jesteśmy w Polsce obcy. Z tym musieliśmy się pogodzić. Pierwszy szok przeżyłam z moją córką w kasie hipermarketu w Warszawie. Poprosiłam starszą kasjerkę, by nie wydawała mi reszty samymi monetami, dostałam ich całą górę, na co ona zareagowała ostrymi słowami, wysyłając nas do domu, podkreślając przy tym, że nie jesteśmy stąd i jeśli chcemy się rządzić, to możemy to robić u siebie w kraju. Tłumaczyliśmy sobie to zachowanie jej zmęczeniem czy kiepskim humorem. Ale wkrótce spotkaliśmy się z kolejnymi przypadkami podobnego traktowania w sklepie. Na przykład wtedy, gdy przyniosłam do zwrotu przeterminowane o dwa tygodnie mleko, które chwilę wcześniej kupiłam. Pieniądze mi zwrócili, ale z łaską, i znów musiałam się nasłuchać niepochlebnych słów. Że przyjechaliśmy w gości, a upominać się o swoje prawa możemy u siebie, na Białorusi, a nie tutaj.

To mnie zainspirowało, by zadać w internecie pytanie, z jakim traktowaniem spotkali się w Polsce inni Białorusini. Czy to w pracy, na uczelni, czy w tramwaju. Większość przyznała, że jeśli nie liczyć przypadków niechęci do wynajęcia mieszkania rosyjskojęzycznym obcokrajowcom, z którą mieli do czynienia, czy pracodawców, którzy w nielegalny sposób chcieli wykorzystać pracowników z zagranicy, albo niemiłego traktowania ze strony urzędników, Polacy ogólnie są bardzo przychylni i pozytywnie nastawieni do Białorusinów. Ci starsi mówią, że my, Białorusini, jesteśmy dobrymi sąsiadami, a nasz kraj powinien się nazywać Dobroruś, a nie Białoruś. Ale to ci młodzi są bardziej otwarci. Oni nie są obciążeni ciężarem historycznych uprzedzeń. I to widać. Sama się o tym przekonałam. Chociażby wtedy, gdy jakiś czas temu odważyłam się zadać na warszawskiej starówce kilka pytań grupie bardzo dziwnie ubranych nastolatków z ufarbowanymi na różne kolory włosami. Po zaledwie dwóch minutach rozmowy dziewczyna, a potem chłopak, wiedząc, że jestem z Białorusi, zaczęli pytać, czy nie potrzebuję pomocy. I zapewniali, że chcą zrobić dla mnie coś dobrego. Ta propozycja od zupełnie nieznajomych nastolatków też była dla mnie szokiem, ale jakże miłym.

Fot. Tomasz Pietrzyk / Agencja Gazeta

Jeden każe się wynosić, drugi staje w obronie

Na tym sympatycznym zdarzeniu można by skończyć, gdyby nie incydent, który sprawił, że po serii ciepłych spotkań z Polakami znów nogi się pode mną ugięły. To było w czasie przeprowadzki do nowego mieszkania, które wynajęliśmy na Grzybowskiej. Wejścia do domu i ustawionego przy nim szlabanu pilnują ochroniarze. Żeby wnieść wszystkie przedmioty i meble, musieliśmy zrobić kilka kursów z samochodu do mieszkania. Dlatego byliśmy wdzięczni, że jeden strażnik wpuścił nas bez żadnego problemu, byśmy podjechali na kilka minut jak najbliżej wejścia do domu. Ale następnego dnia inny, choć widział, że przyjechaliśmy samochodem obładowanym półkami i innymi rzeczami osobistymi, ułatwić nam przeprowadzki nie zamierzał. Na nic się zdały nasze prośby i tłumaczenia. Musieliśmy przenosić ciężkie nawet przedmioty daleko przez ulicę. Ochroniarz patrzył na nas jakby zadowolony i pozwalał sobie na komentarze sugerujące, że powinniśmy wracać tam, skąd przyjechaliśmy. Aż zareagował na to przypadkowy młody mężczyzna, który w zdecydowanych słowach stanął w naszej obronie.

Choć sytuacja nie była miła, wciąż sobie tłumaczę, że podobne zdarzenie mogłoby mnie spotkać w każdym innym kraju, nie tylko w Polsce. I żyję nadzieją, że świat pełen dobrych i wspaniałych ludzi został nie tylko tam, w moich rodzinnych stronach, ale jest także tuż obok mnie, w Polsce, gdzie teraz mieszkam.

<<<<Szepielewicz*: Ukraińcom i Rosjanom mieszkań w Warszawie nie wynajmujemy. A Białorusinom?

REKLAMA

Irina Szepielewicz. Urodziła się w Brześciu, studiowała na Brzeskim Uniwersytecie im. Aleksandra Puszkina. Pracowała w domu twórczości młodzieży, przez 10 lat kierowała oddziałem przyrody i zajmowała się organizacją imprez. Od 2002 roku pracowała jako dziennikarka, ostatnio w „Kurierze Brzeskim”. Realizowała kilka dużych imprez na pograniczu polsko-białoruskim.