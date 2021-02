Chwilę przed godz. 16 w poniedziałek młody Białorusin stracił cierpliwość i wysiadł z autobusu, który utknął w korku na skrzyżowaniu Gagarina i Belwederskiej. Wcześniej miał do załatwienia na mieście kilka spraw. Odebrał koleżankę z Dworca Centralnego, odwiózł ją do hostelu i właśnie rozpoczął powrót do domu. Stolica zmagała się wtedy ze śnieżycą, a ulice i chodniki zasypane były śniegiem. Mężczyzna doszedł pieszo pod Belweder, gdzie zobaczył przyczynę ciągnącego się zatoru – koła autobusu linii E-2 buksowały w śniegu.

Zaczął pchać autobus, dołączył się reporter

Nie zastanawiał się długo, wszedł na ulicę i zaczął pchać ciężką maszynę. Zmagania warszawiaków z zimą relacjonował akurat na chodniku obok reporter TVN24, Paweł Łukasik. Dziennikarz razem z mężczyzną położyli ręce na ciężkiej maszynie, żeby wepchnąć ją pod górę. Jednocześnie reporter nie wypuszczał mikrofonu, próbując przeprowadzać wywiad.

Widzowie dowiedzieli się jednak tylko, że mieszkaniec stolicy, który bez zastanowienia zabrał się do pchania autobusu, pochodzi z Białorusi i nie mówi po polsku. Tyle jednak wystarczyło, żeby nagranie jego zmagań zrobiło furorę w internecie, a on sam został okrzyknięty bohaterem.

Umówiliśmy się z nim na pl. Zamkowym. Nazywa się Dzmitry Salogub, ma 28 lat i urodził się w Mińsku. Do Warszawy przyjechał niedawno, na początku grudnia zeszłego roku. Mówi, że całym sercem popiera protesty ciągle trwające na ulicach jego rodzinnego miasta, ale decyzja o emigracji była podyktowana innymi powodami. – Przyjechałem tutaj za pracą i na kursy IT. W Mińsku studiowałem na Uniwersytecie Informatyki i Radioelektroniki, a później pracowałem w branży logistycznej. Teraz niestety u nas z pracą jest słabo – mówi Dzmitry.

Dzmitry Salogub z Białorusi Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Dodaje, że tak samo jak praca ważny jest dla niego sport. Jego pasją jest podnoszenie ciężarów. – Kiedy chodziłem do szkoły, to startowałem w zawodach, w kategorii do 73 kg – mówi Białorusin. Karierę sportową przerwały jednak kontuzje: nadgarstka, kolana i kręgosłupa. Dzmitry odsłania rękaw, pokazuje bliznę po operacji ręki i chwali się, że leżąc na ławeczce, był w stanie siedem razy unieść ciężar 130 kg nad klatką piersiową.

Pytam, jak radzi sobie bez ćwiczeń, kiedy zamknięte są wszystkie siłownie. – Tak jak widać! Skoro siłownie są zamknięte, to chodzę po mieście i pcham autobusy – mówi i śmieje się głośno. – Ale tak bardziej na serio, to chciałbym znaleźć pracę właśnie na siłowni jako trener – dodaje Dzmitry.

Jako niedźwiedź przytulam dzieciaki i tańczę

Kiedy mrozy odpuszczą, planuje też zacząć jeździć po mieście jako kurier rowerowy, ale nie czeka na wiosnę z założonymi rękami. W weekendy można spotkać go na Starówce, gdzie w stroju wielkiego białego niedźwiedzia zabawia osoby spacerujące po mieście. Jego futrzany kostium mierzy prawie trzy metry. – Przytulam dzieciaki, pozuję do zdjęć, tańczę. Oczywiście są z tego pieniądze, ale każdy daje tyle, ile uważa za stosowne. Nie mam cennika. Dla mnie to też jest zabawa, bo widzę, jak ludzie się cieszą – mówi Dzmitry.

Internetowa popularność, którą przysporzyła mu sytuacja z autobusem, też głównie go bawi. – Kolega wrzucił to nagranie z podpisem: „Patrzcie, jak mój ziomek sam rozwiązuje problem korków w Warszawie”. Dużo lajków zebrałem. Dostałem też jedną propozycję pracy jako elektryk, zaproszenie na bezpłatny masaż, a szkoła Polish for Belarus sprezentowała mi kurs języka polskiego – wylicza Dzmitry. Pierwszą lekcję zaczyna już w czwartek.

Dzmitry Salogub z Białorusi. Na tym zdjęciu pozuje naszemu fotoreporterowi, demonstruje jak popychał autobus Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Lepiej spróbować popchnąć niż siedzieć i komentować

Wśród komentujących jego zmagania z autobusem pojawili się sceptycy, którzy sugerowali, że wysiłki jednej czy dwóch osób nie są w stanie pomóc w takiej sytuacji. – Koła są okrągłe, a nie kwadratowe, dlatego jak robi się ślisko, zaczyna brakować tarcia i kręcą się wokół własnej osi. Nawet jak się przyłoży małą siłę w odpowiednim miejscu, to może to pomóc. Ludzie w autobusie z kolei powinni przejść w takiej sytuacji na tył, żeby dociążyć tylną oś. Zawsze lepiej spróbować i przekonać się samemu, czy jest sens, czy nie, a nie siedzieć i komentować – odpowiada Dzmitry.

Podziękowania za tłumaczenie rozmowy dla Alexandra Lapki.