W niedzielne południe na maszcie stołecznego ratusza przy pl. Bankowym załopotała historyczna biało-czerwono-biała flaga Białorusi. Ustanowiona w 1918 r. przez władze Białoruskiej Republiki Ludowej, obowiązująca w latach 1991–1995 jako flaga państwowa, dziś używana jest przez opozycję sprzeciwiającą się dyktaturze Aleksandra Łukaszenki. Od godz. 16 do północy na kolory biały, czerwony i biały miały być podświetlone cztery elewacje Pałacu Kultury i Nauki, ale z powodu awarii technicznej włączenie iluminacji zostało opóźnione.

Trzaskowski o Białorusi

– Już od sześciu miesięcy nasi sąsiedzi z Białorusi masowo walczą o demokratyczne państwo, prawdę i wolność wyboru. Białoruskie władze tłumią demonstracje, często w brutalny sposób, a przedstawiciele opozycji są pozbawiani wolności – powiedział Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Nie wolno nam zapomnieć o naszych sąsiadach, nieustannie walczących o demokrację i wolność. Walczymy o to samo – dodał.

Poparcie dla białoruskiej opozycji demonstrowali w niedzielę także uczestnicy spotkania na pl. Zamkowym, wśród nich uciekinierzy z kraju rządzonego przez Łukaszenkę i Białorusini od dawna mieszkający w Polsce.

– Byłem administratorem czatu jednej z dzielnic w Mińsku. Śledczy jakoś ustalili moją tożsamość, przyszli do mnie do domu, zabrali na przesłuchanie. Potem dali mi kilka dni na ujawnienie nazwisk innych aktywistów. Szybko wyjechałem na Ukrainę – opowiadał w rozmowie z PAP 20-letni Jauhien, który w październiku dotarł do Polski.

Organizowane 7 lutego obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności z Białorusią są odpowiedzią na apel liderki tamtejszej opozycji Swiatłany Cichanouskiej skierowany do przywódców Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Od sierpnia ubiegłego roku na Białorusi trwają protesty przeciw sfałszowaniu wyborów prezydenckich, których zwycięzcą po raz kolejny został Aleksandr Łukaszenka. Uczestnicy ulicznych demonstracji domagają się przestrzegania praw człowieka, uwolnienia więźniów politycznych oraz przeprowadzenia demokratycznych i uczciwych wyborów.

Solidarność z Białorusią

– Żeby wesprzeć pokojowo protestujących Białorusinów i podziękować im za odwagę i silną wolę, ustanawiam Międzynarodowy Dzień Solidarności z Białorusią – powiedziała Swiatłana Cichanouska.

Warszawskie obchody Międzynarodowego Dnia Solidarności z Białorusią są organizowane wspólnie z Fundacją „Dom Białoruski” i Centrum Solidarności Białoruskiej. Jednym z wydarzeń towarzyszących jest konkurs na projekt plakatu poświęconego temu wydarzeniu. Najlepsza praca prezentowana jest na 30-metrowych nośnikach elektronicznych, na stacji metra Świętokrzyska oraz na citylightach przy ul. Chmielnej i przy Krakowskim Przedmieściu. Dodatkowo plakat zostanie wykonany w formie muralu na ścianie jednego z miejskich budynków oraz wydrukowany w formie pocztówki używanej do akcji solidarnościowych z więźniami politycznymi. Konkurs został zorganizowany przez Centrum Białoruskiej Solidarności i Parlamentarny Zespołu ds. Białorusi.