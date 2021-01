Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Warszawy? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter



Do wylicytowania są dwa czteroosobowe zaproszenia. Aukcja trwa do 18 stycznia 2021 r. Uroczysta "Kolacja Mickiewiczowska" odbędzie się w siedzibie Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, przy Rynku Starego Miasta 20. Zaplanowano ją wstępnie na 28 stycznia, ale ze względu na sytuację pandemiczną i przepisy dotyczące bezpieczeństwa czas na realizację przedmiotu aukcji określony jest do 31 grudnia 2021 r. Data i szczegóły każdego spotkania ustalane są ze zwycięzcą po zakończeniu licytacji.