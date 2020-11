Roman Bondarenko to 31-letni artysta, który w swoich pracach upamiętniał uczestników protestów przeciw reżimowi Aleksandra Łukaszenki. Zmarł w szpitalu w czwartek, 12 listopada - w wyniku pobicia przez nieznanych sprawców, prawdopodobnie funkcjonariuszy białoruskich służb. Chwilę wcześniej Bondarenko miał próbować przeszkodzić nieznanym mu, ubranym po cywilnemu mężczyznom w zrywaniu biało-czerwono-białych wstążek z ogrodzenia (to barwy narodowe, z którymi utożsamia się białoruska opozycja demokratyczna). To wtedy miało dojść do niespodziewanego zatrzymania Bondarenki. Na placu Przemian w Mińsku, gdzie doszło do zatrzymania Bondarenki, jeszcze tego samego dnia zgromadziło się kilka tysięcy osób.

Bondarenko to już dziesiąta osoba, która poniosła śmierć w wyniku tłumienia przez Łukaszenkę prodemokratycznych protestów. Na drugi dzień po jego śmierci wydarzenie upamiętniające tragiczną śmierć młodego artysty zorganizowali też mieszkający w Polsce przeciwnicy dyktatury Łukaszenki - Białorusini i wspierający ich Polacy. Pod biało-czerwono-białą flagą zapłonęły dziesiątki zniczy.