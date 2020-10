Lista protestów jest aktualizowana.

W poniedziałek samochody mają blokować co najmniej dwa ronda, a "spacerowiczki" i "spacerowicze" niektóre przejścia dla pieszych w centrum podlaskiej stolicy. Dokładnie które, w poniedziałkowy poranek jeszcze nie było wiadomo.

Z kolei manifestacje przeciwko zaostrzeniu prawa do aborcji zaplanowano w poniedziałek w ostoi PiS - w Wysokiem Mazowieckiem (godz. 18 pod urzędem miasta) oraz w Siemiatyczach (o godz. 16). W środę (28 października) mają odbyć się też w ostoi PiS - w Łapach (godz. 19 ul. Generała Władysława Sikorskiego) oraz w Hajnówce (godz. 17 pod urzędem miasta). Wszędzie pod hasłem „To jest wojna!".

Organizatorzy manifestacji w Łapach (Młodzi Razem Podlasie i Ogólnopolski Strajk Kobiet Łapy) zachęcają do udziału w niej: „Pokażmy, że małe miasto ma ogromną siłę! Nie dajmy się! Żarty się skończyły! Wychodzimy na ulicę, bo nie pozwalamy na odbieranie naszych praw przez obecny rząd. Powiedzmy NIE głośno i wyraźnie”.

BIELSKO-BIAŁA

W poniedziałek w Bielsku-Białej odbędzie się kolejny protest. Jego uczestnicy ponownie spotkają się o godz. 18 na pl. Ratuszowym. - Na pewno zapalimy znicze i będziemy wykrzykiwać swoją wściekłość na PiS. Co będzie dalej, zobaczymy - mówią uczestnicy protestów.

BYDGOSZCZ

Protest rozpocznie się w poniedziałek o godz. 17 przed siedzibą PiS (ul. Gdańska 10). Pikieta „To jest wojna! Strajk kobiet – blokada wszystkiego BYDGOSZCZ” przeniesie się też poza bydgoskie śródmieście. - Jeżeli myślicie, że złożyłyśmy broń, to głęboko się mylicie! Będziemy walczyć do skutku! W poniedziałek wielka mobilizacja - deklarują bydgoscy obrońcy praw kobiet. - Jeśli macie auta, oklejcie je symbolami strajku i od 17 krążcie po centrum, róbcie hałas - niech nas usłyszą! - apelują organizatorzy.

CZĘSTOCHOWA

W Częstochowie zaplanowano o godz. 19 blokadę ul. Katedralnej. „Szczególnie prosimy osoby zmotoryzowane o przybycie samochodem - najlepiej takim, ze znakiem Strajku Kobiet, bądź innym, który nie pozostawi złudzeń, że jesteś z Nami! Nie masz samochodu? Masz rower? Wpadnij, zabierzemy się! Chcesz blokować pieszo, lub rzeczami? Odezwij się!” - zachęcają organizatorzy. Blokada ul. Katedralnej ma potrwać ok. godziny, później protest, w formie spaceru, ma się przenieść do parku Staszica pod Jasną Górę.

KATOWICE

Na godz. 16 zaplanowano samochodową blokadę Katowic. Demonstrujący mają się spotkać w okolicach Spodka i stamtąd wyjechać na ulice Katowic. Podobne akcje odbyły się już w weekend m.in. w Warszawie czy Gdańsku.

Z kolei o godz. 19 po raz kolejny protestujący spotkają się pod katedrą Chrystusa Króla w Katowicach. - Spacerujemy aż do skutku - zapowiadają Facebooku organizatorzy wydarzenia.

KRAKÓW

O godz. 16 z czterech punktów Krakowa równolegle wyruszy protest samochodowy. Plan? - Wolny przejazd (ok. 30 km/godz.) przez miasto w godzinach szczytu z oklejonymi autami. Podczas postojów i na czerwonym świetle kolumna aut włącza klakson - przedstawiają pomysł organizatorki.

Strajk samochodowy wyruszy:

spod stacji benzynowej na parkingu pod M1

z parkingu przy Castoramie na Bronowicach

z parkingu przy Tesco na Kapelance

spod Kauflanda na Prokocimiu

Równolegle, o tej samej godzinie, krakowianki planują zablokować miasto, spacerując np. po przejściach dla pieszych. Trasy tych utrudnień nie są jeszcze znane. - O szczegółach poinformujemy ok. 30 minut przed rozpoczęciem - zapowiadają organizatorki.

ŁÓDŹ

W Łodzi poniedziałek mają się odbyć trzy protesty.

"Drogie i Drodzy! Dużo się dzieje. Wielkie dzięki za niezwykłą siłę dzisiaj!! Solidarnie mamy moc! Widzimy, że się organizujecie i to jest wspaniałe! Ale do rzeczy. Powtórzmy to W PONIEDZAŁEK 26.10.2020. O godz. 16:50 zapraszamy Was na Plac Zwycięstwa ( od strony parku)!" - czytamy na facebookowej stronie Łódzkie Dziewuchy Dziewuchom. Protest organizują Dziewuchy, Partia Zieloni, Lewica, Manifa Łódź.

"Walczymy dalej, blokując drogi w Łodzi. Godzina 16, Centrum Stajnia jednorożców" - taką zapowiedź umieszczono na stronie Strajk kobiet #piekło kobiet.

Trzeci protest - samochodowy - ma się odbyć o godz. 16 pod centrum handlowym Tulipan na Widzewie.

OPOLE

Akcja „Blokada” ma się rozpocząć o godzinie 16. Chodzi o blokady samochodowe, rowerowe i piesze. Organizatorzy proponują tu np. spacery w czarnych strojach lub z wieszakami przez przejścia dla pieszych, korkowanie miasta, jeżdżąc wolno samochodami i tłumnie. Informacje o miejscach protestów uczestniczki rozsyłają sobie w prywatnych wiadomościach.

– Zależy nam na tym, żeby blokada Opola była widoczna i żeby mogły w niej uczestniczyć różne osoby. Najważniejsze jest to, żeby nasza akcja była widoczna – piszą organizatorki poniedziałkowej blokady.

Z nieoficjalnych informacji wynika, że kobiety pojawią się w najbardziej newralgicznych komunikacyjnie miejscach miasta.

POZNAŃ

O godz. 16 Ogólnopolski Strajk Kobiet zapowiedział blokadę dróg w całym kraju. Chodzi np. o spontaniczny tłumny przejazd samochodami i rowerami przez centra miast w czasie popołudniowego szczytu komunikacyjnego. Do protestu mogą się też przyłączyć piesi, wchodzą np. na zebry na kluczowych skrzyżowaniach. Na razie nie ma decyzji, gdzie konkretnie w Poznaniu takie protesty się odbędą.

Niezależnie od tego, o godz. 19 kolejną manifestację zapowiedziano na pl. Wolności. Tradycją poprzednich dni jest przejście na Ostrów Tumski pod katedrę, a także pod siedzibę polityków PiS. W Poznaniu jest to biuro zarządu okręgowego PiS, przy ul. Młyńskiej.

SZCZECIN

Główną manifestację, która może zablokować ruch uliczny, liderki kobiecych protestów zwołały na godz. 16.30 na pl. Szarych Szeregów w Szczecinie.

Od godziny 16 na al. Wyzwolenia między Kaskadą a Galaxy może tam wolno krążyć „w poszukiwaniu miejsc do zaparkowania” dużo samochodów oznaczonych plakatami Strajku Kobiet.

TORUŃ

Torunianki spotkają się o godz. 16 pod pomnikiem Mikołaja Kopernika na Rynku Staromiejskim. W opisie wydarzenia organizatorki napisały jedynie: "Będzie się działo!". Tym razem proszą o niezabieranie ze sobą psów. Zgodnie z zapowiedzią Marty Lempart z Ogólnopolskiego Strajku Kobiet poniedziałkowe protesty mają mieć charakter blokady - samochodowej, pieszej, rowerowej bądź rzeczowej. Nie ma jeszcze informacji, które z toruńskich ulic zostaną zablokowane i w jaki sposób.

TRÓJMIASTO

W Gdańsku protestujący - zarówno piesi, jak i zmotoryzowani - znów zbiorą się na Hucisku (o 17) (tak jak w sobotę) oraz na parkingu przy Operze Bałtyckiej (o 15.30) skąd ruszą głównym ciągiem komunikacyjnym miasta. Przez kolejny tydzień od 7 do 21 trwać będzie też protest pod biurem poselskim PiS-u przy Targu Drzewnym.

W Gdyni przemarsze i przejazdy zaczną się ze skweru Kościuszki oraz skrzyżowania ulic Wielkopolskiej i Zwycięstwa. Organizatorzy po raz kolejny zapowiedzieli "raban" pod biurem posła PiS-u Marcina Horały.

Podobnie jak w Trójmieście i dużej części kraju od godz. 16 protesty na Pomorzu rozpoczną się także w:

Pelplinie (spacer w obronie kobiet, start na targowisku),

Bytowie (na rynku, o 15.50 wyjazd samochodami z parkingu przy "Jeleniu"),

Chojnicach (pod biurem posła PiS-u Aleksandra Mrówczyńskiego).

Druga fala poniedziałkowych blokad rozpocznie się od godz. 17. Wtedy protestujący zbiorą się w:

Elblągu (godz. 17, start w okolicach PWSZ),

Słupsku (od godz. 18, plac Zwycięstwa, protest samochodowy, od 18.30 - spacer po Słupsku sprzed siedziby PiS-u przy ul. Lutosławskiego 33),

Kościerzyna (od godz. 18, start na rynku),

Kartuzach (od godz. 18, start na rynku),

Redzie (od godz. 19, plac przy SP nr 4, spacer, udział ma wziąć posłanka Henryka Krzywonos),

w Malborku, Nowym Dworze Gdańskim i Brusach (tu godziny i szczegóły jeszcze nie określone).

WARSZAWA

Akcja "Blokada" ma się rozpocząć o godzinie 16. Chodzi o blokady samochodowe, rowerowe i piesze.

- Oczywiście nie wiadomo, czy zgłaszać zgromadzenie czy nie, no bo nie obowiązują żadne obostrzenia w związku z tym, że nie ma stanu wyjątkowego i odpowiednich przepisów. Natomiast policja ma swoje rozkazy, mogą się dziać różne rzeczy. Przypominamy o tym, że nie należy przyjmować mandatów z żadnego tytułu - upominała uczestników i uczestniczki poniedziałkowego protestu Marta Lempart, liderka OSK, w nagraniu rozpowszechnianym w mediach społecznościowych

Blokowane będą przejścia dla pieszych, ronda, mosty, skrzyżowania.

WROCŁAW

Protest we Wrocławiu rozpocznie się o godz. 17. - To jest Wojna! Wybierzmy się na spacer w okolice Rynku, około godz. 17. Trasę spaceru podamy w poniedziałek. Pospacerujmy razem. W odpowiednich odległościach, z maseczkami na twarzach, bo korona nie śpi! - podkreślają organizatorzy ze Strajku Kobiet, Młodych Razem, Partii Zieloni, Obywateli RP, Dolnośląskiego Kongresu Kobiet, Ostrej Zieleni, KOD i partii Razem.

Również działaczki z południa Dolnego Śląska nie składają parasolek. O godzinie 16 protestujący spotykają się pod wałbrzyskim Tesco i ruszą do centrum Wałbrzycha. Blokowana będzie też droga krajowa nr 35 biegnąca przez Świebodzice.

- Widzimy się w poniedziałek o 17 tam gdzie zawsze [Pomnik Millennium przy sądzie rejonowym] - piszą działaczki ze Zgorzelca - Blokada ulic, przejść dla pieszych, centrum miasta, rondo. Czarny marsz! Używamy samochodów, nóg, głosu, banerów, plakatów i co tylko chcecie! Wyraźmy głośny sprzeciw wobec pisoprawców!

To nie jedyne protesty. Poniżej lista (stan na godz. 8) miejscowości na Dolnym Śląsku, w których zaplanowano wydarzenia:

Bolesławiec - Biedronka przy Manhattanie (niewykluczone również inne miejsca), godz. 16

Brzeg Dolny - ul. Zwycięstwa, przed biurem PiS, godz. 19

Kłodzko - Kłodzki Ośrodek Kultury, godz. 18

Jelenia Góra - skrzyżowanie w pobliżu Castoramy, godz. 17

Lądek-Zdrój - spacer wyruszy spod Kościoła Parafialnego o godz. 17

Legnica - plac Słowiański, godz. 17

Oleśnica - Rynek, godz. 18

Syców - park miejski, godz. 19

Świebodzice - Rynek, godz. 15

Trzebnica - skrzyżowanie Obrońców Pokoju i Wrocławskiej, godz. 18

Wrocław - spacer w okolicach Rynku, godz. 17

Zgorzelec - Pomnik Millennium przy sądzie rejonowym, godz. 17

ZIELONA GÓRA

Planowana jest pikieta pod hasłem "Ostra Jazda" w ramach ogólnopolskiej akcji. Zbiórka rozpocznie się o godz. 16.30 na parkingu galerii handlowej Grona Park przy ul. Wiejskiej. - Będziemy jeździć od ronda PCK do ronda Mariana Szpakowskiego. Jeżeli będzie nas dużo, a wszystko na to wskazuje, to drogę przedłużymy do ronda Jana Pawła II przy kościele Ducha Świętego - tłumaczą i dodają, by wziąć ze sobą taśmę klejącą. Przyda się do przyklejenia plakatów do szyb samochodów.

