"Biało-czerwone barwy PGE Narodowego 26 września 2020 roku będą miały szczególne znaczenie. Polska flaga pojawi się w sąsiedztwie historycznej flagi białoruskiej i dumnie wyrazi sprzeciw wobec łamania praw człowieka i zasad demokracji na Białorusi" - tak zapowiadają koncert organizatorzy.

Koncert solidarności z Białorusią

- PGE Narodowy jest miejscem, które jednoczy Polaków. Zjednoczymy się tutaj, aby dać społeczeństwu białoruskiemu siłę do działania i będziemy im kibicować w walce o wolną Białoruś. Ten dzień uzyska wyjątkową oprawę muzyczną i artystyczną. Jest to już druga impreza masowa, która odbędzie się na PGE Narodowym w czasie pandemii. Chciałbym podkreślić, iż dostosowaliśmy obiekt, działania i procedury do obowiązujących przepisów [sanitarnych - red.] - mówi Włodzimierz Dola, prezes operatora PGE Narodowego.