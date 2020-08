Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Warszawy? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter.

Protest odbył się 11 sierpnia, w dwa dni po wyborach prezydenckich na Białorusi, które - zdaniem niezależnych obserwatorów - zostały sfałszowane.

Tego dnia stołeczni policjanci interweniowali w sprawie banerów, którymi czterech Polaków obwiesiło ambasadę Białorusi przy ul. Wiertniczej w Warszawie. Aktywiści wypisali na nich pacyfistyczne hasła. Po polsku: "Ludzie wolni są braćmi" oraz po białorusku: "Kto zabija jednego człowieka, ten zabija cały świat".

Uczestnicy protestu przygotowali banery z długich białych płacht. Przez ich środek namalowali farbą grubą, czerwoną linię, która przypomina zakazaną w 1995 r. przez białoruski reżim flagę Białorusi. Biało-czerwono-białe barwy są tam dziś symbolem demokratycznej opozycji, czyli przeciwników obecnego prezydenta Aleksandra Łukaszenki.

Zarzuty za zniszczenie płotu

Kilka dni później Michał Wojcieszczuk, 42-letni prawnik z Warszawy, został wezwany na przesłuchanie do Komendy Stołecznej Policji w charakterze podejrzanego. Policjant przedstawił mu zarzut z artykułu art. 288 Kodeksu karnego – uszkodzenia cudzej rzeczy, co jest zagrożone karą do pięciu lat więzienia. Mężczyzna nie przyznał się do tego zarzutu i skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.

Postępowanie nadzorują prokuratorzy z Ursynowa. Nie oni jednak zlecili ekspertyzę powstałych zniszczeń. Zasugerowali się kwotą szkody wskazaną przez prawników ambasady. - Wskazana przez pokrzywdzonego wartość szkody to blisko 97 tys. zł. Wartość ustalono w oparciu o dołączoną do sprawy wycenę - informuje prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

To bardzo dużo, zważywszy, że nawet firmy zajmujące się profesjonalnym usuwaniem graffiti wyceniają swoją pracę na 30-35 zł za metr kwadratowy.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

To gest solidarności z Białorusinami

- Kwota szokuje, ale też i zakres tych rzekomych zniszczeń dziwi. Pokrzywdzeni wskazują na zniszczenie już nie tylko płotu, ale i samochodu oraz okolicznościowych planszy, których tam nie było. Zarzuty są kuriozalne. Rozumiem, że ambasada może tam wpisać wszystko, ale na miły Bóg: ktoś to powinien weryfikować - mówi stołecznej "Wyborczej" Wojcieszczuk.

REKLAMA

Wskazuje też na charakter swojego protestu. - Są rzeczy ważniejsze niż płaszczyzna kuriozalnych roszczeń finansowych. Nam chodziło o gest solidarności z Białorusinami (solidarności zagrożeń, nie statusu), który zakończył się przydaniem temu ogrodzeniu atrybutu - prawidłowej i zakazanej przez reżim Łukaszenki flagi Białorusi. Gdy w Polsce wprowadzano stan wojenny, to we Francji były niemal 100-tysięczne manifestacje, największych central związkowych, organizowana była masowa pomoc. W geście solidarności Pascal Rossi-Grześkowiak nazwę jednej ze stacji paryskiego metra - "Stalingrad" - przemianował na "Gdańsk" na niemal wszystkich peronach. I nie pamiętam, by ówczesny mer stolicy Francji Jacques Chirac go za to ścigał - opowiada.

I dodaje: - My chyba dziś o czymś zapomnieliśmy - o prawdziwej solidarności. O tym, jak rezonują takie symbole w świadomości prześladowanych Białorusinów. W płaszczyźnie symbolicznej to dość podobne do wywieszenia flagi Solidarności w czasie mundialowego meczu Polska - ZSRR [w czasie piłkarskich mistrzostw świata w 1982 r. - red.]. Niestety, mimo deklaratywnego odwoływania się do dziedzictwa pierwszej Solidarności to nie my wiedziemy dziś prym w jego praktycznym stosowaniu, ale Litwa - komentuje Michał Wojcieszczuk.

Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Działasz ze szczytnych pobudek? Jesteś na równi z kryminalistą

Ale w sprawie zarzutów za flagę prawników bulwersuje coś jeszcze. - System prawa karnego jest po to, aby eliminować z życia publicznego osoby, które funkcjonują wbrew społeczeństwu, naruszają normy. A władza według swojego widzimisię wybiera na cel ludzi, którzy działają ze szczytnych pobudek. I są oni później stawiani pod pręgierzem odpowiedzialności karnej na równi z kryminalistą. To jest już praktyką niedemokratyczną - ocenia radca prawny Tomasz Ejtminowicz.

I przypomina, na czym polega praca prokuratora, który powinien być rzecznikiem interesu publicznego. - Jego obowiązkiem nie jest oskarżanie jak leci, tylko dbanie o praworządność. Jeśli prokurator widzi, że ktoś jest niewinny, to jego obowiązkiem jest sprawę umorzyć. Każdy rozsądny prokurator powinien się w tym przypadku wycofać - komentuje Ejtminowicz.

