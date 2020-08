- Chcemy pokazać, że solidaryzujemy się z osobami, które właśnie teraz protestują na ulicach Mińska i innych miast przeciwko wyborom sfałszowanym przez Aleksandra Łukaszenkę - mówi Aleksander Lapko, organizator niedzielnej demonstracji na moście Śląsko-Dąbrowskim.

Kilka minut przed godziną 18 Lapko chodzi wzdłuż mostu i przypomina osobom stojącym na chodniku wzdłuż barierek o zachowaniu dystansu półtora metra i obowiązku noszenia maseczek. Mają ze sobą biało-czerwono-białe flagi i balony w tych samych kolorach. To flagi, którymi od lat posługuje się opozycja w Białorusi.

Łańcuch bezdotykowy

- Naszym dzisiejszym wydarzeniem przypominamy o Bałtyckim Łańcuchu.

Dokładnie 31 lat temu blisko 2 miliony mieszkańców złapało się za ręce i utworzyło długi na 600 km łańcuch łączący Litwę, Łotwę i Estonię

- mówi Lapko kilka chwil przed oficjalnym startem wydarzenia, a następnie dodaje:

- Teraz z powodu koronawirusa nie łapiemy się za ręce. Mamy też skromniejszy cel. Chcemy połączyć dwa brzegi Wisły. Mam nadzieję, że się uda.

Po śródmiejskiej stronie mostu stoi Tadeusz. Przyszedł w koszulce zespołu System of A Down, owinął się biało-czerwono-białą flagą. - Jestem stąd, nie z Białorusi, ale przyszedłem pokazać, że solidaryzuję się z Białorusinami w ich walce z dyktatorem. Bardzo podoba mi się forma tego protestu, która nawiązuje do podobnych łańcuchów solidarności w latach 70. w Stanach i późniejszych w krajach bałtyckich - mówi młody chłopak.

Wzdłuż mostu na rowerze z przyczepą z głośnikami jeździ Maciej Bajkowski, mieszkaniec antyrządowego "Miasteczka wolności" pod Sejmem. Z głośników lecą "Mury" Jacka Kaczmarskiego wykonane po rosyjsku.

Białoruś. Stamtąd pochodzi Mickiewicz

Bliżej Pragi stoi Ania, Białorusinka z Nowogródka. - Miasta, z którego pochodzi Mickiewicz - podkreśla z uśmiechem. W rękach trzyma kartonowy transparent z napisem "Mury runą". - Chcę, żeby ludzie, którzy teraz stoją na ulicach Mińska i ryzykują, wiedzieli, że my, Białorusini na emigracji, jesteśmy z nimi. Musimy jeszcze trochę wytrzymać, ale wierzę, że w końcu mury runą. Tak jak runęły tutaj, w Polsce, za sprawą Solidarności - dodaje Anna.

Wśród Białorusinów pośrodku mostu spotykam posła Michała Szczerbę z PO. W zeszłym tygodniu był w Białorusi, uczestniczył w mińskich protestach. Interweniował w sprawie zatrzymanych dziennikarzy i tłumaczy.

- Przyszedłem przede wszystkim, żeby wyrazić solidarność z Białorusinami. Mam wrażenie, że dzisiaj w Mińsku dzieją się wielkie rzeczy - komentuje poseł.

- Byłem przekonany, że dzisiaj Łukaszenka może chcieć użyć siły wobec protestujących. Ale mam wrażenie, że społeczeństwo znowu zaskoczyło dyktatora.

Nie jest łatwo użyć sił OMON-u przeciwko połowie miliona obywateli, którzy wyszli na ulicę. Protest na pewno nie gaśnie i się nie kończy.

W zakładach pracy trwają strajki, a strajkują ludzie, którzy uważani byli za tradycyjny elektorat Łukaszenki. Nawet ten elektorat chce zmiany - mówi dalej Szczerba.

W niedzielne popołudnie na most przyszedł również Maksym Czerniawski, Białorusin, który w zeszłym tygodniu rozpoczął głodówkę pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Warszawie. Zawiesił ją w poniedziałek, po tym, jak ministrowie spraw zagranicznych zapowiedzieli sankcje wobec osób związanych z reżimem Łukaszenki. - Wróciłem już do wagi sprzed głodówki. Ale to nie jest ważne. Ważne, że już niedługo pozbędziemy się dyktatora - mówi Czerniawski.

Pół godziny po oficjalnym rozpoczęciu demonstracji łańcuch ludzi w biało-czerwono-białych barwach rozciągnął się do wysokości brzegu po stronie praskiej. Nie dotarł do wejścia na most przy zoo, ale nie zepsuło to humoru uczestnikom wydarzenia, którzy schodzili z mostu krzycząc: "Żywie Biełaruś!".