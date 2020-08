Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Warszawy? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter



- Ta piosenka stała się niezwykle ważna dla ludzi działających w imię pokojowych przemian na Białorusi. Chcemy pokazać, że ich wspieramy - mówi Robert Próchnicki z legionowskiej Fundacji Wspieramy.

Chodzi o akcję "Murem za Białorusią", w której wezmą udział uczniowie Zespołu Szkół nr 128 przy ul. Turmonckiej 2 na Targówku. W poniedziałek o godz. 17 zbiorą się na szkolnym boisku i zaśpiewają "Mury" Jacka Kaczmarskiego z dedykacją dla osób protestujących na Białorusi.

Nadal trwają wakacje, nie wiadomo zatem, ilu uczniów weźmie udział we wspólnym śpiewaniu. Obecność jest dobrowolna. Szkoła zachęca na swoim profilu na Facebooku, żeby namawiać do udziału innych, zaśpiewać rodzinnie. I radzi, by każdy przyszedł ze swoim telefonem albo kartką z wydrukowanym tekstem.