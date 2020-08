Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Warszawy? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter



Aleksander Lapko ma na sobie białą koszulkę z ekspresjonistycznym obrazem przedstawiającym czarnowłosą kobietę z założonymi rękami. – To Ewa namalowana przez Chaima Soutine’a, białoruskiego malarza żydowskiego pochodzenia, który większość życia spędził we Francji – tłumaczy Aleksander. Oryginalny obraz kupił Wiktar Babaryka, były szef Belgazprombanku i niedoszły kontrkandydata Łukaszenki w wyborach. Kilka miesięcy przed wyborami Babaryka został aresztowany, a obraz skonfiskowany.

– Ten obraz to kolejny symbol tego, co się dzieje w Białorusi. Moja Ewa jest trochę zmodyfikowana – Aleksander pokazuje na dłoń postaci nadrukowanej na koszulce, a dokładnie na jej wyciągnięty środkowy palec z pomalowanym na czerwono paznokciem.

– Ja mam taką wersję, jak obejmują ją omonowcy – komentuje Julia Aleksiejewa.

Aleksander i Julia są z Mińska. Są też z Warszawy. Julia przyjechała w 2013 r., żeby studiować dokumentalistykę na Uniwersytecie Warszawskim. Skończyła studia, znalazła pracę. Aleksander sprowadził się 4 lata temu na studia magisterskie w Studium Europy Wschodniej, też na UW. Po przeprowadzce do Polski mieli podobne wrażenia. – Ludzie kojarzyli Białoruś tylko z jednym: Łukaszenką – mówi Julia. – Białoruś wydawała się Polakom jakąś odległą krainą na „Wschodzie”. A przecież to dwieście kilometrów od Warszawy – dodaje Aleksander. – Teraz to się zmieniło – mówi Julia.

Julia Aleksiejewa i Aleksander Lapko Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Ani Julia, ani Aleksander nie pamiętają Białorusi bez Łukaszenki u władzy. – Urodziłam się dwa miesiące po tym, jak został prezydentem – mówi 26-latka. Aleksander, kiedy Łukaszenka obejmował najwyższy urząd w państwie, miał trzy lata. Rozmawiamy, jak przeżywają polityczne trzęsienie ziemi w Białorusi obserwując je z Warszawy.

Koronawirus zmienił wszystko

Aleksander Lapko: Na początku czerwca dowiedziałem się, że jeden ze sklepów sprzedających koszulki z politycznymi nadrukami w Mińsku został zamknięty przez władze. W ramach solidarności postanowiłem, że wydrukuję w Warszawie trochę koszulek, sprzedam je, a zyski przekażę właścicielom zamkniętego sklepu. Jak drukowałem te koszulki na początku czerwca w Kreatorze Koszulek na Powiślu, to miałem wrażenie, że nikt ze sklepu nie miał pojęcia, co dzieje się w Białorusi.

Ale już kilka tygodni później, jak przyszedłem po odbiór koszulek z symbolem kampanii Swiatłany Cichanouskiej, to byli bardzo dobrze poinformowani. Mówili, że nas wspierają.

Dawid Krawczyk: A kiedy wy poczuliście, że w białoruskim społeczeństwie coś się zmieniło?

Aleksander: Reakcja Łukaszenki na koronawirusa zmieniła wszystko moim zdaniem. Powiedział, że koronawirus nie istnieje, że to psychoza.

Julia Aleksiejewa: Ludzie zareagowali śmiechem przez łzy, bo to, co wygadywał, mogło wydawać się śmieszne, ale płakali, bo nie dostali żadnej pomocy.

Aleksander: Państwo zostawiło ich bez wsparcia. Stracili poczucie bezpieczeństwa. Dlatego zorganizowaliśmy zbiórkę pieniędzy, nazwaliśmy ją „bycovid-19”. Ludzie wpłacili na nią 350 tysięcy dolarów. 75 proc. wpłat pochodziło z Białorusi, 25 proc. z zagranicy, w tym z Polski. Poczuli, że sami są w stanie pomóc sobie nawzajem. Od znajomych lekarzy słyszałem, że na ich oddziałach umiera dziennie kilka osób, a oficjalne statystyki o tym milczały. Z pieniędzy pochodzących z „bycovid-19” kupiliśmy lekarzom m.in. sprzęt ochronny.

Przecież to nie pierwsze zakłamywanie statystyk w historii tego reżimu. Dlaczego to było tak ważne?

Aleksander: Przez 26 lat obowiązywał kontrakt społeczny: ludzie nie idą do polityki, a polityka nie wchodzi im w życie. Reakcja na koronawirusa zerwała ten kontrakt, bo państwo nie zagwarantowało żadnej pomocy i bezpieczeństwa. I nawet twardy elektorat Łukaszenkowski: starsi i robotnicy w państwowych fabrykach poczuli, że zostali sami z problemami.

Kiedy zrozumieliście, że te wybory mogą być inne niż poprzednie?

Julia: Pamiętam zdjęcia kolejek, w których ludzie stali, żeby złożyć podpisy i umożliwić start niezależnym kandydatom. A później, kiedy aresztowano Wiktara Babarykę, ludzie wychodzili na ulicę przez dwa dni. Wtedy pierwszy raz pomyślałem, że to będą inne wybory.

Kiedy w areszcie wylądował również Siarhiej Cichanouski, na wiecach zaczęła występować jego żona, Swiatłana. Później to ona została kandydatką na prezydenta. W ostatniej fazie kampanii to trzy kobiety: Cichanouska, Kalesnikawa i Capkała stanęły naprzeciwko Łukaszenki. Czy fakt, że to kobiety były przeciwniczkami Łukaszenki, jest istotny?

Julia: Sama Cichanouska mówi o sobie, że nie jest przeciwnikiem Łukaszenki, tylko symbolem, który pociągnął za sobą wiele ludzi. Ona miała taką retorykę, że jest kobietą z ludu, która nie chce wojen ani krwi. Chce zmian, ale bez przemocy. To jest najbardziej istotne.

Aleksander: Łukaszenka jest seksistą i nie uważa kobiet za kogoś obdarzonego podmiotowością, więc nie potrafił sobie wyobrazić ich w roli polityczek.

Julia: Ale też słyszałam taką opinię, niezbyt feministyczną, że Białorusini wyszli tak tłumnie na ulice właśnie w takim odruchu, żeby obronić te „piękne, odważne kobiety”. Myślę, że może być w tym trochę racji.

Aleksander, chciałeś zagłosować w ambasadzie Białorusi, ale nie zostałeś wpuszczony. Ustawiłeś namiot z napisem „uczciwe wybory 2020”. Ktoś przyniósł urnę i zorganizował karty do głosowania. Wydaliście ich 2379. Kto wygrał?

Aleksander: Cichanouska uzyskała 2348 głosów, a Łukaszenka 3.

A te kilkaset osób, które wpuścili do ambasady, jak głosowało?

Aleksander: Też wybrali Cichanouską. Z początku pracownicy ambasady nie chcieli w ogóle ogłosić wyników, więc skandowaliśmy „Protokół! Protokół!”. Przed północą wyszedł komisarz wyborczy. Łukaszenka dostał w Warszawie jakieś 15% głosów.

Wieczorem tamtej niedzieli na ulice Mińska wyszły tysiące ludzi i protestują do dziś. W Warszawie demonstracje trwały cały zeszły tydzień. Dlaczego takie solidarnościowe manifestacje są według was ważne?

Julia: One odbywają się nie tylko w Warszawie, praktycznie na całym świecie. Tutaj są tak widoczne, bo w Polsce białoruska diaspora jest bardzo liczna. Te manifestacje solidarności są ważne dla osób, które są na Białorusi, bo dają im wsparcie, ale też wywierają presję na opinię międzynarodową. Nasz kolega głodował pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej, a w środę zapadła decyzja o wprowadzeniu unijnych sankcji wobec osób, które przyłożyły rękę do represji.

Aleksander: Uliczne demonstracje mają też sens, bo ludzie mogą zobaczyć, że to, co od lat mówił Łukaszenka o opozycji, to nie jest prawda. Według niego opozycja to jakaś grupka ludzi z Mińska, która żyje z europejskich grantów, odklejona od białoruskiego narodu. Teraz widać, że to opozycja to babcie na wsi, robotnik z fabryki czy pracownik IT za granicą.

Kiedy wybuchły te masowe protesty w polskich mediach, szybko pojawiły się porównania do Solidarności. Co o nich sądzicie?

Julia: Nie tylko w polskich mediach. Ja słyszałam takie głosy od Białorusinów. Niektórzy porównywali Cichanouskiego do Wałęsy nawet. Za wiele tych podobieństw moim zdaniem nie ma, ale myślę, że taka myśl, że w Polsce też ludzie walczyli i im się udało, podnosi na duchu.

Aleksander: Ten hymn Solidarności „Mury” ludzie też śpiewają w Mińsku.

A jakiego rodzaju wsparcia oczekiwalibyście od Polski?

Julia: Można wpłacać na różne zbiórki, z których pieniądze idą na osoby represjonowane przez reżim. Równie ważne jest wsparcie informacyjne, żeby nawet wśród bliskich podać dalej informacje, co się dzieje w Białorusi.

Aleksander: Oczekiwałbym też wsparcia politycznego. Przeczytałem ostatnio w autobiografii Radka Sikorskiego, że za jeden ze swoich największych błędów uważa to, że 10 lat temu uwierzył Łukaszence, że ten przeprowadzi uczciwe wybory. Mam apel do dyplomatów: Nie wierzcie Łukaszence, on nigdy nie dotrzymuje słowa.

Kiedy myślicie teraz, po blisko dwóch tygodniach protestów o przyszłości waszego kraju, to przeważa optymizm czy pesymizm?

Julia: Widzę, że Białorusini ostatnio mają takie przypływy i odpływy nadziei na zwycięstwo. Jednego dnia wierzą, że zwyciężymy, drugiego, że nas rozstrzelają. Potrafię sobie wyobrazić zarówno pesymistyczny, jak i optymistyczny scenariusz. W tym pierwszym przychodzi druga fala represji, dużo bardziej dotkliwa, chociaż ta pierwsza przyniosła już pięć potwierdzonych ofiar. W tym drugim strajkujący nie dają się stłamsić, zmuszają Łukaszenkę do rezygnacji i doprowadzają do powtórzenia wyborów z udziałem wszystkich kandydatów.

---------------------------------------------------------

Chcesz pomóc Białorusinom protestującym przeciwko sfałszowanym wyborom? Wesprzyj jedną ze zbiórek.

Organizacja „Białoruski Dom w Warszawie” zbiera środki na pomoc osobom poszkodowanym w związku z protestami. „Pomoc potrzebna jest dla uwięzionych, rannych i dla ich rodzin. Niezwykle ważne jest także wsparcie dla nielicznych blogerów, którzy jeszcze relacjonują wydarzenia i dzięki którym wiemy co się dzieje w tej chwili w naszej Ojczyźnie. Zebrane środki będą przeznaczone na pomoc prawną, medyczną, żywnościową poszkodowanych, wsparcie ich rodzin oraz systemowe działania organizacji i obywateli działających na rzecz pokojowych przemian na Białorusi” – piszą organizatorzy zbiórki. Pieniądze wpłacać można za pośrednictwem portalu zrzutka.pl

Krytyka Polityczna zbiera pieniądze na poszkodowanych dziennikarzy i media. Wszystkie zebrane środki zostaną przekazane dziennikarzom i redakcjom w Białorusi. Partnerem zbiórki jest Press Club Belarus, który pomoże organizatorom w weryfikacji potrzeb i zgłoszeń. „To organizacja sieciująca niezależne media, mająca wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami, które potrzebują naszej solidarności” – pisze Krytyka Polityczna. Zbiórkę można znaleźć na Facebooku lub wpłacić pieniądze na specjalnie utworzone subkonto: 91 1750 0009 0000 0000 3987 3605.