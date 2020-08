Waler Capkała to działacz opozycji białoruskiej, który chciał startować w wyborach prezydenckich, ale nie został do nich dopuszczony przez Centralną Komisję Wyborczą kontrolowaną przez reżim Łukaszenki. Jego żona Weronika zdecydowała się wtedy wspierać Swiatłanę Cichanouską jako reprezentantka sztabu męża. Obok Cichanouskiej oraz Maryji Kalesnikawej Weronika Capkała stała się jedną z najbardziej znanych twarzy kampanii wyborczej i na Białorusi, i na świecie.

W dzień wyborów okazało się, że wyjechała do Rosji, gdzie czekał na nią z dziećmi jej mąż. Rodzina nie mogła wrócić na Białoruś, gdyż wobec Walera Capkały władze wszczęły - jak podkreślają opozycjoniści - sfabrykowaną sprawę karną dotyczącą przyjęcia łapówki.

Capkałowie wyjechali z Rosji i przez Ukrainę dotarli wczoraj do Polski.

Weronika i Walery Capkała z Adamem Michnikiem

Dziś w redakcji "Wyborczej" spotkali się z Adamem Michnikiem. Przyjechali razem z dwoma kilkuletnimi synami.

- Moi synowie to był powód, dlaczego na wybory wyjechałam z Białorusi do Moskwy. Musiałam zobaczyć dzieci, nie widziałam ich kilka tygodni. Chciałam z nimi iść zagłosować, razem z nimi być w taki ważny dzień - mówiła na spotkaniu w naszej redakcji Weronika Capkała.

„Wyborcza” od początku wspiera białoruskie powyborcze protesty przeciwko reżimowi Łukaszenki. Nasz logotyp przy winiecie zastąpiliśmy flagą używaną przez protestujących na Białorusi. Nasi korespondenci są w Mińsku, współpracownicy w innych białoruskich miastach i non stop przesyłają relacje o najnowszych wydarzeniach. Przekazywali wstrząsające doniesienia o wyjątkowo brutalnych atakach milicji na protestujących, biciu i poniżaniu tysięcy aresztowanych.

Przed redakcją 'Wyborczej'. Od lewej: Waler i Weronika Capkała, Adam Michnik i Jarosław Kurski Fot. Adam Stępień / Agencja Gazeta

Weronika Capkała: chcemy, by Łukaszenka odszedł, gdziekolwiek

- Nie zapomnimy tego, co Łukaszenka zrobił w powyborczy tydzień z białoruskim narodem. Wierzymy, że kiedyś sąd określi jego odpowiedzialność. Widzieliśmy przecież, jak traktowano zatrzymanych, torturując ich i bijąc. A teraz chcemy, żeby Łukaszenka odszedł, gdziekolwiek. Nie chcemy żyć w kraju pełnym strachu i przerażenia - mówiła podczas spotkania z Michnikiem Weronika Capkała.

Goście rozmawiali z naczelnym „Wyborczej” m.in. o tym, jak wyobrażają sobie białoruską transformację. Mówili, że jeśli Łukaszenka odda władzę dobrowolnie, to może liczyć na jakieś gwarancje. - Ale koniecznie musiałoby to się odbywać przy udziale organizacji międzynarodowych, zapewne OBWE - zastrzegał Waler Capkała.

I dodał: - Jeśli zaś Łukaszenka dobrowolnie nie ustąpi, to trudno dziś powiedzieć, jak rozwinie się sytuacja. Może to być wariant rumuński, libijski, egipski, czy jugosłowiański, w konsekwencji którego przywódcy byli potem sądzeni przez Trybunał w Hadze.

Waler Capkała: Prezydentem i liderem jest Cichanouska

Niedoszły kandydat na prezydenta podkreślał, że liderem trasformacyjnych zmian na Białorusi jest i będzie Światłana Cichanouska, bo ona dostała do tego legitymację w wyborach I tak powinien traktować ją świat. Bo na Białorusi to wiadomo, że wybory sfałszowano; to oczywista oczywistość. Tam, gdzie komisje wyborcze policzyły głosy i wywiesiły wyniki, wynikało, że Cichanouska zdobyła nawet 80 proc. głosów. Oficjalnie podawano, że tak wygrał Łukaszenka.

- Tylko że Cichanouska nie może teraz wrócić na Białoruś. Gdyby to zrobiła, zostałaby natychmiast aresztowana albo zabita - mówił Waler Capkała.

Goście przekazywali podziękowania za wsparcie okazywane Białorusinom - Dziękujemy za akcje solidarnościowe w Polsce, za wsparcie dla nas jako dobrego sąsiada. Za to, że jest dla was jasne, że na Białorusi to nie Łukaszenka, ale Swiatłana Cichanouska jest prawomocnie wybranym prezydentem - mówiła Weronika Capkała.

- To krzepiące. Kiedy jechaliśmy do Warszawy, zauważyłem nad drogą baner z napisem „Polska- Białoruś” - dodał Waler Capkała.

Białoruscy politycy planują na jakiś czas zostać w Warszawie i stąd wpływać na rozwój wydarzeń w ich ojczyźnie. Mają się spotkać z ministrem spraw zagranicznych Jackiem Czaputowiczem i marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim.

Wkrótce na Wyborcza.pl wywiad Wacława Radziwinowicza z Weroniką i Walerem Capkałą.