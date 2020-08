Chcesz dostawać mailem najważniejsze informacje z Warszawy? Zapisz się na nasz bezpłatny newsletter

Blisko 50 osób zostało zatrzymanych na początku sierpnia na Krakowskim Przedmieściu przez policję po spontanicznej demonstracji w proteście przeciwko aż dwumiesięcznemu aresztowi dla Margot, aktywistki walczącej o prawa społeczności LGBT. Działania policji wzbudziły wiele pytań i wątpliwości, m.in. o stosowanie nadmiernej siły wobec zatrzymywanych, a także odmowę podania powodu zatrzymania. W nocy po zatrzymaniach po warszawskich komendach krążyli posłanki i posłowie Lewicy i Koalicji Obywatelskiej, próbując odnaleźć zatrzymanych i upewnić się, że mają opiekę adwokata. Jednym z tych posłów był Michał Szczerba.

To nie było zresztą jednorazowe zainteresowanie. Od samego początku protestów przeciwko rządowi PiS, od blisko pięciu lat Michał Szczerba wspiera protestujących. - Pojawia się zawsze i nie odpuszcza, dopóki zatrzymany nie opuści aresztu. Siedzi na korytarzach w szpitalach, załatwia prawników. I wszystko od razu nagrywa - opowiadała "Stołecznej" Klementyna Suchanow, zaangażowana w protesty.

Kilka dni później Sejm głosował nad projektem ustawy o podwyżkach m.in. dla posłów i ministrów. Ustawa została zgłoszona przez PiS z zaskoczenia, bez prac w komisjach, bez konsultacji m.in. z samorządowcami. Tylko garstka opozycyjnych posłów wychwyciła oczywisty dysonans w głosowaniu za tak zgłoszonym projektem w chwili, gdy z powodu koronawirusa wielu Polaków ma obniżone pensje i obawia się utraty pracy. W Koalicji Obywatelskiej jednym z nich był Michał Szczerba.

Kilka dni temu na Białorusi odbyły się wybory prezydenckie. Choć to kraj sąsiadujący z Polską, niewielu posłów wykazało zainteresowanie wyborami. Jednym z nielicznych wyjątków był Michał Szczerba, który obserwował wybory na miejscu. Po powrocie zorganizował demonstrację pod Pałacem Kultury. Mówił na niej ostro: - Jestem tu także po to, by dawać świadectwo. Swiatłana Cichanouska wygrała wybory. Jest prezydentem na uchodźstwie, a Łukaszenka - uzurpatorem!

15.08.2020 Warszawa. Plac Defilad. Manifestacja 'Wolna Warszawa dla Wolnej Białorusi' . Na zdjęciu od lewej: poseł KO Michał Szczerba, Jan Lityński, Aleś Zarembiuk z Domu Białoruskiego i Adam Michnik Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Szczerba nie traci z oczu Białorusi - wczoraj na Okęciu odbierał Weranikę Capkałę, jedną z liderek kampanii Swiatłany Cichanouskiej, która uciekła do Polski wraz z mężem i dziećmi.

We wtorek odejście z rządu zapowiedział Łukasz Szumowski, minister zdrowia. O jego dymisję od tygodni apelował na konferencjach Michał Szczerba, zwracając uwagę na nieprawidłowości związane z zakupem przez resort respiratorów od spółki powiązanej z handlarzem bronią. Nie dalej jak we wtorek Szczerba na konferencji przed Ministerstwem Zdrowia mówił: - Apelujemy o dymisję Łukasza Szumowskiego - zaznaczając, że to właśnie on "dawał pełnomocnictwa i odpowiada za wszystkie nieprawidłowości".

Czerwiec 2020 r. Konferencja posłów KO Michała Szczerby i Dariusza Jońskiego przed Ministerstwem Zdrowia, podczas której domagali się dymisji ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego. Fot. Maciek Jaźwiecki / Agencja Gazeta

Szczerba w grudniu skończy 43 lata. Jest jednym z polityków PO, którym ufa Rafał Trzaskowski. Jest synem Kazimierza Szczerby, boksera i medalisty Igrzysk Olimpijskich w Montrealu w 1976 r. i w Moskwie w 1980 r. Polityczną karierę zaczynał w 1997 r. w stowarzyszeniu Młodzi Konserwatyści (młodzieżówka AWS). W latach 1999-2001 należał do Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego, a w 2002 r. wstąpił do PO.

2018 r. Otwarcie Domu Wsparcia dla Powstańców Warszawskich na Muranowie. Prezydent Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz, kandydat na prezydenta Warszawy Rafał Trzaskowski oraz poseł PO Michał Szczerba. PRZEMEK WIERZCHOWSKI

Na początku kariery był konserwatystą, przeciwnikiem aborcji. Ale we wrześniu 2016 r., gdy do Sejmu wpłynął obywatelski projekt liberalizacji zasad aborcji, poparł dopuszczenie go do prac w komisji (projekt przepadł, bo przeciwko zagłosowali posłowie PiS oraz 13 posłów PO). A w styczniu 2018 r. głosował za odrzuceniem radykalnego projektu ustawy de facto delegalizującego aborcję w Polsce.

Sejm 12 lipca 2017. Poseł PO Michał Szczerba podczas głosowania nad zmianą funkcjonowania sądów próbował wręczyć prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu podręcznik ''Rządy Prawa, podręcznik dla polityków'. Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Gazeta

Zanim został posłem, był radnym warszawskiej dzielnicy Wola. W kampanii 2007 r. dostał dalekie, 26 miejsce na liście PO. Toczył aktywną kampanie, rozdając ulotki w tramwaju linii 26.

Wszedł do Sejmu z najniższym wynikiem wyborczym wśród wszystkich posłów - dostał 2372 głosy. Cztery lata później dostał ponad 4 tys. głosów, w 2015 r. - prawie 5 tys., a w 2019 r., startując z siódmego miejsca, zdobył 11,6 tys. głosów, co było czwartym wynikiem kandydatów KO w Warszawie.

REKLAMA

W Sejmie jest jednym z politycznych harcowników PO. Mówi ostro i dosadnie, nie ma oporów przed wejściem w starcie z PiS, potrafi rzucić w posłów PiS wydrukiem ich głosowań albo zejść z mównicy i wręczyć Jarosławowi Kaczyńskiemu podręcznik do polityki.

Być może koledzy z KO powinni zaufać jego instynktowi politycznemu i częściej brać z niego przykład.