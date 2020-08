Maksym Czerniawski rozbił namiot pod przedstawicielstwem Komisji Europejskiej na ulicy Świętokrzyskiej w czwartek, 13 sierpnia. Jeść przestał dzień wcześniej. W poniedziałek o godzinie 12 ogłosił zawieszenie protestu głodowego. Ogłaszał to na tle zdjęć z ulicznych demonstracji w Mińsku i namiotu z napisem „Możecie łamać nosy. Serc nie złamiecie”, w którym nocował.

– Zawieszamy naszą głodówkę, ponieważ Unia Europejska zapowiedziała wprowadzenie sankcji wobec reżimu Łukaszenki. Ma do tego dojść na szczycie w Berlinie 27 oraz 28 sierpnia. Jednocześnie informujemy, że jeżeli te sankcje nie zostaną wprowadzone, wznowimy naszą głodówkę w tym samym miejscu – powiedział Czerniawski.

Josep Borrell, szef unijnej dyplomacji, podzielił się na Twitterze wnioskami po piątkowym spotkaniu ministrów zagranicznych wszystkich krajów członkowskich. „UE nie akceptuje wyników wyborów na Białorusi. Rozpoczynają się prace nad sankcjami dla osób odpowiedzialnych za przemoc i fałszowanie” – napisał Borrell.

Równo o godzinie 12 w poniedziałek Czerniawski wręczył Piotrowi Świtalskiemu, press oficerowi przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce list, w którym informuje o warunkowym zawieszeniu protestu. – Zobowiązuje się przekazać list na ręce pani przewodniczącej Ursuli von der Leyen – powiedział Świtalski.

Pod listem w języku polskim i angielskim podpisały się cztery osoby: Maksym Czerniawski, Maksim Surkont, Raman Bahdanowicz i Mahinbonu Isojewa. Wszyscy uczestniczyli w głodówce. Raman i Mahinbonu wytrzymali dwa dni. – W sobotę poczułem się tak słabo, że ledwo stałem na nogach, a niestety musiałem załatwić sprawy na mieście i obawiałem się o swoje zdrowie – mówi Raman.

Najtrudniejsze były poranki

Surkont i Czerniawski głodowali od czwartku do poniedziałku. – Były momenty słabości – przyznaje Czerniawski. Na twarzy ma maseczkę, nad nią widać pożółkłe białka oczu i chude kości policzkowe. – Ale wczoraj, jak zobaczyłem, że setki tysięcy ludzi na całej Białorusi wyszły protestować pokojowo, bez żadnej przemocy, to poczułem się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie – dodaje ze wzruszeniem.

Surkont ostatnią noc spędził w domu, ale kontynuował głodówkę. W poniedziałek przyszedł pod biuro przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w koszulce ze zdjęciem z mińskich protestów i napisem: „Mińsk – Warszawa wspólna sprawa”. – Głodówka potrafi być wyczerpująca, ale myśl o tym, że w naszym kraju dzieją się takie rzeczy, które zmienią jego historię, daje tyle energii, że nie myśli się o głodzie.

Obydwaj podkreślają, że najtrudniejsze podczas protestu głodowego były poranki. – Wieczorami przychodzili ludzie i dawali energię. W ogóle przez ten czas spotkaliśmy się z tak wielkim wsparciem, że aż serce rośnie. Właściciel budynku udostępnił nam toaletę i prąd już pierwszego dnia – podkreśla Czerniawski.

Na początek będzie zupa pomidorowa

Czy wierzą, że za sprawą protestów trwających w białoruskich miastach Łukaszenka zmuszony zostanie do ustąpienia ze stanowiska prezydenta? – Na pewno. Przed chwilą na Telegramie Nexta Live widziałem nagranie, jak Łukaszenka przyjechał do zakładu pracy przemówić do pracowników. Oni odpowiedzieli mu, skandując w twarz: Odejdź! – mówi Czerniawski. – Nawet pracownicy rządowej telewizji już nie popierają Łukaszenki – dodaje.

Przez pięć dni nie jedli nic. Pili jedynie wodę z elektrolitami. Kiedy rozmawialiśmy chwilę przed zawieszeniem protestu, dostali informację, że ich znajoma właśnie skończyła gotować dla nich zupę pomidorową – pierwszy posiłek, który zjedzą po proteście.

Czerniawski: – Starałem się nie myśleć o jedzeniu, bo wtedy od razu człowiek robi się głodny. Jestem weganinem, więc fantazjowałem, że pierwsze, co zjem, to gotowane warzywa albo właśnie ciepła, warzywna zupa.