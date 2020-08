- Rozpoczniemy od minuty ciszy i wspomnienia o Henryku Wujcu. Bojowniku o wolność, solidarność i przyzwoitość - powiedział poseł Michał Szczerba (PO) inicjator zgromadzenia zorganizowanego we współpracy z Domem Białoruskim w Warszawie.

Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Na wiec przyszli Adam Michnik i Jan Lityński, przyjaciele zmarłego dziś Henryka Wujca. Wszyscy trzej napisali list do Przyjaciół Białorusinów z życzeniami: „Solidarność niech płynie od wszystkich wolnych obywateli świata a mury runą”. - Gdyby Heniu żył, stałby tu z nami - mówił Michnik. Zauważył, że Białorusini wygrali już jako społeczeństwo obywatelskie i jako naród.

- Gdyby Henryk Wujec był dzisiaj, były tutaj, z nami. Po tej stronie niezawisłej, demokratycznej, uczciwej Białorusi - mówił Michnik. - Dziś gdy oglądałem w telewizji informacje o rozmowie Łukaszenki z Putinem, przypomniałem sobie, jak kiedyś spotkałem się z wielkim pisarzem białoruskim Wasylem Bykau. I zapytałem go prezydenta Łukaszenkę. Dlaczego on jest taki. Usłyszałem, że dlatego, że "nasz prezydent to rezydent - wspominał naczelny "Wyborczej".

I dodawał: - Stało się coś niezwykłego. Dziś cały świat spogląda na Białoruś.

15.08.2020 Warszawa. Plac Defilad. Manifestacja 'Wolna Warszawa dla Wolnej Białorusi' . Na zdjęciu poseł od lewej Michał Szczerba, Jan Lityński, Aleś Zarembiuk z Domu Białoruskiego i Adam Michnik Fot. Dawid Żuchowicz / Agencja Gazeta

Szczerba wrócił z obserwacji wyborów w Mińsku i dzielił się swoimi spostrzeżeniami. Na Białorusi już prawie tydzień po niedzielnych wyborach trwają protesty, bo mieszkańcy są przekonani, że tak wielka wygrana Łukaszenki (ponad 80 proc.) to fałszerstwo. Siły reżimu często brutalnie pacyfikują manifestacje, zatrzymują i biją przechodniów. Wprawdzie ostatnio władze wypuściły z aresztów tysiące zatrzymanych, ale nie uspokoiło to nastrojów. Po całym kraju rozlewa się fala oporu.

Do zebranych przemawiał m.in. Kacper Sienicki, student z UW, który z kolegą wybrał się do Mińska, by na własne oczy obserwować przebieg wyborów i jak się spodziewał protestów. Został zatrzymany i jak wielu innych zamknięty w więziennej celi. Opowiadał, że do tej celi przeznaczonej na kilka osób stłoczono kilkudziesięciu mężczyzn.

"Warszawa zawsze była solidarna. Broniła wolności, godności i demokracji. My - warszawianki i warszawiacy chcemy naszą obecnością na wiecu solidarności pokazać nasze wsparcie dla milionów protestujących Białorusinek i Białorusinów" - zapraszali na wydarzenie organizatorzy. Na wiec #WolnaWarszawa dla #WolnaBiałoruś na pl. Defilad przyszli licznie warszawiacy. Byli też mieszkający w Polsce Białorusi. Wielu uczestników przyniosło ze sobą polskie i białoruskie flagi narodowe.

Manifestacja odbyła się pod Pałacem Kultury i Nauki, który 9 sierpnia w dniu wyborów u naszych wschodnich sąsiadów był iluminowany w białoruskich narodowych kolorach biało-czerwono-białym.