Marcin Przydacz, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, poinformował w mediach społecznościowych, że trzech obywateli Polski zatrzymanych na Białorusi jest już na wolności. "Dziękuję naszym służbom dyplomatyczno-konsularnym za ich pracę" - dodał na Twitterze.

Sprawa dotyczy zaginięcia kilku Polaków, w tym m.in. dwóch absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego, podczas demonstracji, które odbywają się na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich.

W środę wiceszef MSZ Paweł Jabłoński mówił o zatrzymaniu przez białoruskie służby "przynajmniej trzech Polaków". Ambasador Polski na Białorusi Artur Michalski interweniował w ich sprawie w białoruskim MSZ.

Mińsk. Absolwenci UW zatrzymani przez policję

O wypuszczeniu trzech zatrzymanych Polaków podsekretarz stanu poinformował chwilę przed godz. 19. Jednak matka jednego z zatrzymanych - Kacpra Sienickiego - napisała na Twitterze: "Ale nie mój syn! Mój syn Kacper Sienicki nadal jest więziony!". Pół godziny później poinformowała jednak na Facebooku: "Kacper uwolniony!".

Historię Kacpra oraz jego kolegi Witka Dobrowolskiego opisywaliśmy w "Stołecznej" w środę. Wiadomo było, że absolwenci UW zostali zatrzymani przez milicję w Mińsku. Aneta Sienicka, matka Kacpra, zaapelowała na Facebooku: "Od wczoraj nie mam z nimi kontaktu. Także nasze Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ambasada RP w Mińsku nie są w stanie mi pomóc. Nie wiem gdzie go wywieziono i nie wiem co robić. Płaczę i błagam Was o udostępnianie tego postu, bo tylko nagłaśniając tę sprawę, mogę cokolwiek teraz zrobić. Kacper skończył Studia Europy Wschodniej, stąd jego zainteresowania. Pojechał, by wesprzeć duchem swoich przyjaciół Białorusinów. Mam nadzieję, że nic mu nie jest i szybko się do mnie odezwie. Pomóżcie proszę, udostępniajcie".

Jabłoński w rozmowie z Polskim Radiem potwierdził, że wie o "polskich studentach, z którymi ich rodziny straciły kontakt".

- Ostatni kontakt mieliśmy w poniedziałek ok. godz. 18. Wtedy pisał mi, że wszystko jest OK, że jutro wraca. We wtorek miał przylecieć samolotem - opowiedziała nam w środę po godz. 8 Sienicka.

Zaniepokojona, skontaktowała się z ambasadą, a ambasada z ministerstwem. - Kacper wyjechał w piątek. Wyjazd miał zaplanowany na kilka dni. Nie wiadomo, kiedy przyjechał na miejsce i kiedy zamierzał wracać jego kolega. Obaj pojechali tam ze względu na swoje zainteresowanie polityką wschodnią. Co zobaczyli na miejscu?

Matka Kacpra: - Nie opowiadał, bo nie było jak. Pisał tylko, że jest bezpieczny, że nic mu nie jest.