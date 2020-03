- Ludzie wariacji dostali przez tego koronawirusa - mówi pracownica w zielonym polarze, nie odrywając się od wykładania na półki paczek z makaronem. - Masakra, tylu ludzi tu nigdy nie było. A jeszcze ludzie nie powychodzili z pracy - dodaje kobieta. Towaru nie brakuje, pracownicy ciągle donoszą produkty. Mówią, że dla nikogo nie zabraknie, bo zaraz kolejna dostawa.

Sklep Tesco przy Czerskiej Fot. Tomasz Urzykowski

Jest krótko po czternastej, a w Biedronce przy Chełmskiej do każdej z kas czeka po dwadzieścia osób. Na taśmie jednej z kas kasjerka kasuje kilkadziesiąt jogurtów naturalnych, w koszyku mężczyzny piramida towarów - na wierzchu kilka kartonów mleka i papierowe ręczniki. W sklepie, mimo ciasnoty, klientela uprzejma. Jeden klient przepuści na wylocie z alejki, drugi nie, ktoś się uśmiechnie, ktoś ma ponurą minę.

- Poda mi pan dwie paczki śledzi, bo nie dosięgam. Nie przeżyję bez nich

- mówi emerytka do wysokiego chłopaka. Studentka w kolejce opowiada, że przyszła na standardowe zakupy, ale jest ich więcej niż zazwyczaj.

- Wzięłam więcej podpasek, mleka i makaronu. Niby jestem spokojna, ale udziela mi się niepokojąca atmosfera - mówi dziewczyna. Emerytka za nią tłumaczy, że nie może sobie pozwolić na większe zakupy, bo nie ma ich gdzie trzymać. - Mam za mały metraż. Ale boję się, że zabraknie rzeczy - tłumaczy kobieta.

W sąsiedniej kolejce mężczyzna popycha powoli wyładowany po brzegi wózek. - Kupiłem więcej środków czyszczących i ręczników papierowych. Najważniejsze, żeby było czysto - mówi. Do kolejki dochodzi para.

- Już wszystko mamy. Jeszcze tylko butelkę wina - mówi kobieta do mężczyzny i biegnie do działu z alkoholem.

Kasjerki nie nadążają z kasowaniem produktów, ale nikt się nie niecierpliwi, nikt nie pogania. Ludzie żartują. - Powinna być premia za takie obłożenie - zagaduje kasjerkę mężczyzna po zapakowaniu piątej torby z zakupami. - Nie mamy wytchnienia, wczoraj było spokojnie, a do fajrantu jeszcze daleko - odpowiada zaczepnie. I dodaje, że tak naprawdę to się boi. - Przecież tu jest tyle ludzi, że jestem najbardziej narażona. Co chwila mierzę temperaturę. Na razie jest dobrze.

Opustoszałe półki po produktach takich jak ryż, kasza, makaron w Tesco. Pracownicy, że na bieżąco uzupełniają towary Tomasz Urzykowski

"Tylko wykładam i wykładam"

Około godz. 15 przed supermarketem sieci Tesco przy ul. Czerskiej trudno znaleźć wolne miejsce na parkingu, choć zwykle o tej porze nie ma z tym problemu. Przy wejściu do sklepu trwa nerwowe poszukiwanie koszyków na zakupy. Wszystkie są zajęte. Między regałami kłębi się tłum klientów z koszykami wypełnionymi konserwami i zupami w torebkach. Przy półce z makaronami uwija się pracownica sklepu. Otwiera kolejne kartonowe pudło i wyjmuje z niego torebki ze "świderkami" albo "muszelkami".

- Od godziny nie mogę się stąd ruszyć, tylko wykładam i wykładam - wzdycha.

Makarony błyskawicznie znikają. Podobnie jak kasza i ryż. Półki, na których jeszcze niedawno stały w rzędzie pudełka, teraz świecą pustkami. Z innego regału zniknął papier toaletowy. Trzy opakowania leżą jeszcze na palecie przy wejściu. Po chwili zabiera je stąd starsze małżeństwo.

- Będzie jeszcze papier toaletowy? - dopytuje kasjerkę wysoki mężczyzna. Kobieta odpowiada wzruszeniem ramion.

Do każdej z czterech czynnych kas stoi w kolejce przynajmniej osiem-dziesięć osób.

"Mogą zdarzyć się braki"

Na komentarz sieci Tesco (i kilku innych) w sprawie koronawirusowego szału zakupów wciąż czekamy. Biuro prasowe sieci Biedronka zapewnia jednak, że dostawy są realizowane na bieżąco.

"Monitorujemy poziomy sprzedaży - wzrosty obserwujemy w lokalnej skali, zwłaszcza w regionach, w których odnotowano nowe przypadki" - czytamy w komunikacie Jeronimo Martins Polska.

Agata Nowakowska, rzeczniczka prasowa sieci Rossmann, przyznaje, że czasowe braki towaru mogą zdarzyć się w przypadku preparatów antybakteryjnych: żeli, sprejów i mydeł.

- Producenci tego typu artykułów, mimo że zwiększyli swoje moce produkcyjne, nie są w stanie pokryć zwiększonego zapotrzebowania - tłumaczy Nowakowska.

Jednocześnie rzeczniczka zapewnia, że nie trzeba się obawiać braku produktów codziennego użytku. Chodzi o takie artykuły jak: żywność dla dzieci, karma dla zwierząt, produkty higieniczne.

- Produkty do higieny jamy ustnej, higieny intymnej, chusteczki oraz papier toaletowy są dostępne. Obecnie nie ma powodu do obaw, że może ich zabraknąć w sklepach - zapewnia.