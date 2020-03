„Kolejne zarażenia koronawirusem COVID-19 w Polsce (…), to dla nas wszystkich nowe wyzwanie. Dlatego podjęłam decyzję o natychmiastowym zamknięciu od środy, 11 marca wszystkich miejskich basenów, w tym Aquaparku »Fala«” - zakomunikowała we wtorek prezydent Łodzi. Podobną decyzję podjęły w środę m.in. władze Poznania i Wrocławia.

Chlorowana woda w basenie zabija wirusy. Ale jeśli na basen przyjdzie chora osoba, może rozsiewać wirusy np. dotykając klamki do drzwi czy szafki na ubrania. Może też kichnąć lub kaszlnąć, jeśli zakrztusi się wodą.

- Zamykamy miejskie baseny i siłownie w obiektach należących do miasta. Potrzebujemy odgórnych dyrektyw na baseny prywatne - informuje Karolina Gałecka, rzeczniczka stołecznego ratusza. W Warszawie zamknięte zostały wszystkie baseny przyszkolne, a także te, którymi zarządza miejski samorząd, np. basen Polonez na Targówku. Do odwołania zamknięty został także basen Wodny Park przy ul. Merliniego na Mokotowie.

Prywatnym obiektem jest na przykład aquapark Suntago Wodny Świat pod Mszczonowem, który zaczął działać w lutym. To największy zadaszony aquapark w Europie. Na razie wciąż działa.

Suntago tłumaczy: My się nie zamykamy

"W związku z informacją o wystąpieniu kolejnych przypadków zarażania koronawirusem w Polsce, z myślą o zdrowiu naszych pracowników i Gości Suntago, stosujemy się do wszystkich zaleceń, jakie otrzymały obiekty hotelowe i turystyczne od Głównego Inspektora Sanitarnego” - zapewnia właściciel Suntago. Podkreśla, że wszyscy pracownicy aquaparku przestrzegają wewnętrznych procedur regulujących sposób postępowania zarówno dla pracowników jak i gości. „Regularnie przypominamy także o zachowaniu zasad bezpieczeństwa i higieny. Na terenie parku dostępne są środki dezynfekujące do rąk. Na bieżąco monitorujemy rozwój sytuacji w Polsce, Europie i na świecie i śledzimy alerty odpowiednich organów odnośnie odpowiedniego postępowania w sytuacjach potencjalnego zagrożenia zarażeniem koronawirusem" - czytamy w komunikacie Suntago przekazanym do mediów.