Premier Mateusz Morawiecki ogłosił decyzję o zamknięciu placówek oświatowych, zanim wybrała się do niego delegacja prezydentów dużych miast. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski we wtorek wysłał apel do wojewody, by podjął decyzję o zawieszeniu zajęć. W środę apel miał ponowić u premiera, ale na spotkanie się nie wybrał.

– Prezydent Rafał Trzaskowski jest na zwolnieniu – ogłosiła Karolina Gałecka, rzeczniczka prasowa urzędu miasta. Dziennikarze nie zdążyli zapytać, czy to aby nie zakażenie koronawirusem, bo rzeczniczka ogłosiła: – Jest tylko lekko przeziębiony, osłabiony, lekarz zalecił zwolnienie. Chcę przeciąć wszelkie spekulacje.