- Naszym zadaniem, jako waszych pasterzy, jest troszczyć się o was. Dlatego zdecydowaliśmy się zwiększyć środki ostrożności w związku z szerzącym się wirusem - poinformowali franciszkanie z warszawskiej parafii przy ul. Senatorskiej. I jako jedni z pierwszych wprowadzili obostrzenia dotyczące mszy.

Komunia na rękę, skinienie głową

Zmiany w dobie epidemii koronawirusa można zauważyć także m.in. w śródmiejskim kościele pw. Świętego Antoniego z Padwy. Z kropielnic została usunięta woda święcona, a komunia przyjmowana jest na rękę. Franciszkanie, którzy prowadzą parafię, mieli także w zwyczaju żegnać się z wiernymi po mszy poprzez uściśnięcie dłoni, co tymczasowo wstrzymano. - Kochani, chcemy, żebyście zrozumieli, że nie jest nam łatwo przyjąć takie obostrzenia, ale musimy być odpowiedzialni. Z troski o Kościół, z miłości do Was - tłumaczą wiernym zakonnicy. I dodają, że warszawiacy mogą przynosić własną wodę w butelkach do poświęcenia.