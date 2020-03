Ministerstwo Zdrowia w środę rano poinformowało o trzech kolejnych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. W sumie to już 25 przypadków zakażenia w cały kraju.

Potwierdzone wyniki dotyczą - młodego mężczyzny z woj. mazowieckiego, kobiety z woj. podkarpackiego (Łańcut) w sile wieku oraz kobiety z woj. lubelskiego (Lublin) w sile wieku.

Jednocześnie w nocy z wtorku na środę o tym, że jest objęty kwarantanną poinformował wójt Nadarzyna Dariusz Zwoliński. Napisał na Facebooku, że razem z żoną rozpoczęli obowiązkową kwarantannę domową. U ich dorosłego syna - mieszkańca Pruszkowa - zdiagnozowano obecność koronawirusa. To najprawdopodobniej przypadek z Mazowsza, o którym mówił minister.

Burmistrz Zwoliński ze szczegółami opisuje procedury i drogę, jaką musi przebyć osoba podejrzana o zakażenie.

"We wtorek w południe mój syn Adrian - mieszkaniec Pruszkowa - poinformował mnie, że zauważył u siebie objawy zbliżone do zarażenia wirusem SARS-Cov-2, czyli gorączka ok. 38 stopni, duszności, suchy kaszel, bóle mięśniowe. Ponieważ w pracy miał ostatnio styczność z osobami, które wróciły z północnych Włoch zadzwonił na infolinię Ministerstwa Zdrowia. Bardzo szybko uzyskał połączenie i sympatyczny Pan po krótkim wywiadzie stwierdził, że istnieje podejrzenie zarażenia i podał mu dwa adresy na które miał zadzwonić w celu uzyskania dalszych wskazówek" - pisze Dariusz Zwoliński.

Tu zaczęły się lekkie schody!

- dodaje. "Pod pierwszym numerem Pani stwierdziła, że jej placówka nie jest przygotowana na działania związane z chorobami zakaźnymi i ministerstwo nie powinno podawać ich numeru co już im kilkakrotnie zgłaszano.

Proszenie o test

Pod drugim numerem (szpital zakaźny) Pani stwierdziła, że jeżeli nie ma więcej niż 38 st. C to jest to zwykła grypa. Zaleciła synowi udanie się do lekarza pierwszego kontaktu. Na szczęście Adrian wykazał się rozsądkiem, zadzwonił do przychodni, a tam jeszcze bardziej rozsądna Pani doktor zaleciła mu natychmiastowe udanie się do wspomnianego wcześniej szpitala zakaźnego. Stwierdziła również, że jeżeli go nie przyjmą to ona prosi o informację i osobiście będzie interweniowała."

To dopiero początek drogi, jaką musi przejść osoba podejrzewająca się o zakażenie wirusem.

"W szpitalu po odczekaniu w kolejce, Adrian przeszedł wywiad i pomiar temperatury.

Ponownie zasugerowano mu grypę. Ponieważ się uparł na testy, sympatyczna, ale bardzo zmęczona Pani doktor pobrała mu wymaz z nosogardła.

Po kolejnych 5 godzinach otrzymaliśmy informację o pozytywnym wyniku na obecność koronawirusa. Ze względu na młody wiek, zdrowy i silny organizm oraz brak większych problemów z oddychaniem rokowania są bardzo dobre. Niemniej najprawdopodobniej najbliższe dwa tygodnie syn spędzi w szpitalu. Wraz z nim na oddział przyjęto 4 osoby."

Zgodnie z procedurami kwarantanną zostają objęte wszystkie osoby mające kontakt z chorym, w tym wójt i jego żona.

Wójt Zwoliński dzieli się swoimi obserwacjami o działaniu służb państwowych: - Pierwsza podstawowa sprawa, która mnie poruszyła to niechęć służb do wykonywania testów na obecność wirusa. Niepokoi także trochę chaos informacyjny. Co jednak podkreśla syn widać ogromne zaangażowanie personelu medycznego (i niestety zmęczenie). Ze swojej strony mogę powiedzieć, że działanie Inspektoratu Sanitarnego w Pruszkowie i informacja w wolskim szpitalu zakaźnym była na przysłowiową 6 z plusem - pisze Zwoliński.

Niepokój w Nadarzynie

Kwarantanna wójta budzi niepokój w samej gminie. W środę rano spotka się (bez wójta) gminny zespół z dyrektorami placówek oświatowych oraz gminnych jednostek. Wprowadzone zostaną ustalone wcześniej ograniczenia w organizacji pracy.

Wójt Zwoliński uspokaja: "Nie należy ulegać panice, w tym samym zakresie co nie należy lekceważyć zjawiska, z którym przyszło nam się jako społeczeństwo zmierzyć".

Koronawirus na Mazowszu

We wtorek wieczorem służby wojewody poinformowały, że w województwie mazowieckim pod obserwacją w szpitalu w celu wykluczenia zachorowania na COVID-19 jest 45 osób, a objętych nadzorem epidemiologicznym jest 2 117 osób, kwarantanną objęte są 94 osoby.