Kościół we Włoszech zgodził się na narzucone przez władze drakońskie środki mające na celu powstrzymanie epidemii koronawirusa. Aż do przypadającej 3 kwietnia Niedzieli Palmowej wierni w tym kraju nie będą mogli uczestniczyć we mszach św., a zmarli będą chowani bez kościelnych pogrzebów.

Koronawirus. Czego nie wyobraża sobie arcybiskup

Arcybiskup Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, nie wyobraża sobie takiego scenariusza nad Wisłą. W wydanym dziś komunikacie pisze: „W obecnej sytuacji pragnę przypomnieć, że tak jak szpitale leczą choroby ciała, tak kościoły służą m.in. leczeniu chorób ducha, dlatego jest niewyobrażalne, abyśmy nie modlili się w naszych kościołach”.