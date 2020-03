Informacja o odwołaniu zajęć pojawiła się we wtorek po południu na stronie internetowej uczelni. "Mając na uwadze bezpieczeństwo studentów, doktorantów, pracowników i pacjentów (...) podjąłem decyzję o odwołaniu wszystkich zajęć dydaktycznych na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym od dnia 11.03 do dnia 29.03.2020 r." - napisał w zarządzeniu Mirosław Wielgoś, rektor uczelni. W tym samym piśmie zapewnił, że uczelnia dołoży wszelkich starań, aby umożliwić realizację programu nauczania oraz zaliczania zajęć.

To kolejne zaostrzenie środków ostrożności na tej uczelni. W poniedziałek rektor zdecydował m.in. o wstrzymaniu przyjazdów gości zagranicznych, zawieszeniu służbowych wyjazdów zagranicznych oraz odwołaniu konferencji.

W poniedziałek rektor zdecydował też zawiesić wszystkie wykłady. Pierwotnie stan był jednak taki, że większość zajęć miała się odbyć wedle pierwotnego harmonogramu. To wzbudziło wątpliwości studentów, którzy uczęszczali na zajęcia kliniczne, podczas których mają kontakt z pacjentami. Jak relacjonują przyszli lekarze, uczelniana dyscyplina sprawia, że na takie zajęcia przychodzą często przeziębieni, a nawet chorzy. Na podstawie wtorkowej decyzji kontakt ten zostanie ucięty, ale w jej wyniku "Stołeczna" trafiła na trop niebezpiecznego zjawiska na WUM-ie.

Z rotawirusem na oddziale

Zajęcia na ostatnich latach studiów odbywają się w kilkutygodniowych blokach tematycznych i trwają po kilka godzin. Wymagania dotyczące obecności są bardzo restrykcyjne - trzeba je odrobić na zajęciach z inną grupą, kiedy ta będzie na tym samym oddziale. A to już rodzi komplikacje, bo pójście na zajęcia z inną grupą np. na pediatrię oznacza, że musi opuścić bieżące zajęcia np. na kardiologii. - Żeby uniknąć łańcucha zajęć do odpracowania, studenci przychodzą na zajęcia nawet, kiedy są porządnie przeziębieni - tłumaczy studentka szóstego roku Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Dziewczyna, która prosi o zachowanie anonimowości, opowiada, jak koleżanka z grupy przyszła na zajęcia na oddziale szpitalnym z silną infekcją wirusową. Podczas rozmowy z pacjentem poczuła się gorzej. - Wymknęła się cichaczem, była tak osłabiona, że trafiła pod kroplówkę. Udało nam się ją przekonać, żeby została z domu, ale po dwóch dniach i tak wróciła, bo bała się, że przez trudności z odrabianiem zajęć nie zaliczy przedmiotu - relacjonuje moja rozmówczyni. Innym razem jeden ze studentów zaraził się od pacjenta rotawirusem. Dolegliwości gastryczne dotknęły połowę grupy, ale wszyscy pojawiali się regularnie na zajęciach. - Staramy się wyglądać zdrowo. Jak jesteś lekko przeziębiony, to przychodzisz, żeby nieobecność zachować na to, jak już się kompletnie rozłożysz. Chorzy studenci w szpitalu zakaźnym to normalka.

Studenci w tarapatach

Zjawisko to stało się jeszcze bardziej kontrowersyjne ze względu na ryzyko zakażenia koronawirusem. Odwołanie zajęć od środy ryzyko minimalizuje, ale dla studentów ostatnich lat rodzi kolejne pytania. Rektor zapewnia, że uczelnia dołoży wszelkich starań, żeby "umożliwić studentom realizację programu nauczania oraz zaliczania zajęć w innych terminach". Jednak patrząc na dotychczasowe doświadczenia, studenci obawiają się, że koronawirusowe środki ostrożności będą oznaczać dla nich kłopoty. Zwłaszcza na szóstym roku. - Nie wiadomo, kiedy skończymy studia. Boimy się, że jak będziemy mieli wszystko odrabiać, to nie wyrobimy się na rekrutację na staże - mówi studentka.

O chorych studentów na zajęciach na szpitalnych oddziałach zapytałem rzeczniczkę Warszawskiej Uczelni Medycznej. W odpowiedzi otrzymałem tylko zarządzenie rektora odwołujące zajęcia. Jak na razie to koronawirus ucina obecność chorych studentów na oddziałach.