W jednym z mnóstwa sygnałów, które dostajemy od czytelników na temat koronawirusa, można przeczytać, że w szpitalu na Banacha lekarze zlecili wykonanie testów trzem osobom. Ale laboratorium miało odmówić z powodu braku testów. Na jeden szpital rzekomo wydzielane jest niecałe 20. – Bzdura – mówi Robert Tomasz Krawczyk, dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego WUM. – Jako szpital testów nie mamy w ogóle, pobieramy materiał i próbki wysyłamy do laboratorium Państwowego Zakładu Higieny. Bo do badania próbek podejrzanych o obecność koronawirusa potrzebne jest specjalne laboratorium – podkreśla Krawczyk.

Wylicza, że dotąd trzy szpitale WUM wysłały do badania ok. 10 takich próbek. – O zleceniu badania decydują lekarze. Problem polega na tym, że objawy są mało charakterystyczne. To po prostu objawy infekcji oddechowych. Lekarze przeprowadzają szczegółowy wywiad i na podstawie swojego doświadczenia oceniają, czy wykonać test – wyjaśnia Krawczyk. Dodaje, że dotąd żadna z wysłanych do Państwowego Zakładu Higieny próbek nie miała wyniku pozytywnego.

Badanie próbek na obecność koronawirusa w Państwowym Zakładzie Higieny Fot. Materiały Państwowego Zakładu Higieny

Rozmowa z Anną Delą. rzeczniczką PZH:

Martyna Śmigiel: - Ile próbek dziennie badacie?

Anna Dela: - Trudno to oszacować. Jednorazowo ekipa schodząca do laboratorium BSL-3 zabiera ze sobą czasem kilkanaście, czasem tylko kilka próbek. Na pewno badamy wszystkie próbki, które do nas spływają. Nie ma obostrzeń dla szpitali dotyczących liczby wysyłanych próbek. Nie wszystkie jednak nadają się do badania.

Dlaczego?

- Niektóre są tak skrupulatnie zapakowane, że trudno je otworzyć, a w laboratorium BSL-3 nie można używać ostrych narzędzi. Poza tym pracuje się tu w skafandrach, ruchy są ograniczone. Tymczasem dostajemy próbki w przeróżnych pojemnikach, pudłach. Zlecenie badania, czyli podstawowe dane, znajduje się w środku opakowania próbki. Po otwarciu okazuje się, że w niektórych go nie ma. Wtedy musimy poprosić szpital o wysłanie nowych próbek, dokładnie opisanych.

Jest jakiś standard pakowania próbek?

- Najważniejsze, by były bezpieczne. Nie chcemy utrudniać szpitalom wysyłania tych próbek. One również odpowiadają za transport próbek do naszego laboratorium.

Istnieje ryzyko, że pracownicy zarażą się wirusem?

- Laboratorium BSL-3 ma trzeci stopień bezpieczeństwa biologicznego, a więc bardzo wysoki. Jest ono uruchamiane tylko w wyjątkowych okolicznościach, jak obecne zakażenia nowym wirusem. Obowiązują tu specjalne procedury. Pracownicy muszą nosić kombinezony, maski z filtrami. Ubranie tego wszystkiego zajmuje nawet 40 minut. Filtry wysuszają skórę, dlatego praca dłuższa niż 3-4 godziny w takim wyposażeniu jest niekorzystna dla człowieka. Nasz zespół pracuje zmianowo, ma czas, by odpocząć, zabezpieczyć się.

Jak wygląda badanie próbki?

- Najpierw dodajemy specjalny odczynnik, który dezaktywuje wirusa. Dzięki temu nie jest on zakaźny. Ale odczynnik nie niszczy RNA koronawirusa, dzięki czemu możemy określić, czy mamy z nim do czynienia, czy nie.

Ile trwa badanie?

- Czasami widzimy od razu, że próbka jest pozytywna lub negatywna. A czasami jest wątpliwa. Wtedy stosujemy większą liczbę testów, żeby mieć pewność co do wyniku. Jeśli materiał jest wystarczający, to cały proces może trwać od 8 do 10 godzin. Przy utrudnieniach, o których wspominałam, może się to przeciągnąć do 18 godzin.

Badacie próbki z całej Polski?

- Swoje laboratoria uruchomiły również stacje sanitarno-epidemiologiczne w jedenastu największych miastach. Wydaliśmy komunikat, by próbki wysyłać do najbliższego laboratorium. Bez sensu, by jechały do PZH kilkanaście godzin. Do nas musi jednak trafić każda wątpliwa próbka. To my ją ostatecznie potwierdzamy, bo jesteśmy laboratorium referencyjnym.