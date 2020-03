Jako pierwsza zdecydowała się na zawieszenie zajęć Szkoła Podstawowa nr 150 przy ul. Thommeégo na Bemowie. - Potwierdzamy tę informację, wyjaśniamy okoliczności - mówi rzecznik mazowieckiego kuratorium oświaty Andrzej Kulmatycki.

Dyrekcja zdecydowała się na taki krok, gdy okazało się, że jeden z rodziców miał kontakt z osobą chorą na koronawirusa. Sam jest pod nadzorem sanitarnym, ale dziecko było w szkole w poniedziałek i wtorek. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że miało na lekcjach wysoką gorączkę. Szkoła skontaktowała się z sanepidem, zwołała radę pedagogiczną. Pod nadzorem nauczycieli i pracowników wszystkie dzieci umyły ręce. Zaczęła się dezynfekcja sal i pomieszczeń szkolnych. Rodzice zostali powiadomieni, że po 5. lekcji zajęcia zostały odwołane (klasy VI-VIII), w młodszych klasach rodzice zostali poproszeni o odebranie dzieci ze szkoły. "Szkoła została zamknięta, aby nie narażać potencjalnych osób na przebywanie w szkole" - czytamy na stronie internetowej szkoły. "Dyrektor szkoły oraz zespół kryzysowy pozostaje w stałym kontakcie z rodzicami uczniów i ze wszystkimi służbami. Bieżące komunikaty zamieszczane będą na stronie internetowej szkoły wraz z informacją dotyczącą uzyskania przez rodziców zasiłku".

Po godz. 16 okazało się, że podobna sytuacja zdarzyła się w Ursusie. Zajęcia zawiesi od środy Zespół Szkół nr 42 przy ul. Dzieci Warszawy (jest tam m.in. technikum). - Mama w kwarantannie, a dziecko przyszło do szkoły, były symptomy przeziębienia, dyrekcja zasygnalizowała problem sanepidowi - informuje Joanna Gospodarczyk, dyrektorka miejskiego Biura Edukacji.

Szkoły zawieszają zajęcia ze strachu przed koronawirusem

W kuratorium dowiadujemy się jeszcze, że zajęcia zawiesiła - do 20 marca - niepubliczna Międzynarodowa Szkoła Europejska w Wilanowie. - To działanie profilaktyczne w związku z zagrożeniem zakażeniem koronawirusem - wyjaśnia Andrzej Kulmatycki. We wtorek została zamknięta także Polsko-Niemiecka Szkoła Spotkań i Dialogu im. Willy’ego Brandta w tej samej dzielnicy.

REKLAMA

Prezydent Rafał Trzaskowski wysłał pismo do dyrektorów placówek oświatowych. Przypomina, by w razie podejrzeń zakażenia natychmiast kontaktowali się z sanepidem, który podpowie, co w takiej sytuacji zrobić. Prezydent Warszawy zwrócił się też do wojewody mazowieckiego Konstantego Radziwiłła i za jego pośrednictwem do administracji rządowej, by rozważyła decyzję o zawieszeniu pracy szkół i przedszkoli.

W poniedziałek wojewoda polecił dyrektorom placówek oświatowych, by do odwołania rezygnowali z wycieczek zagranicznych i nie przyjmowali gości z zagranicy.