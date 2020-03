W zwołanej po południu konferencji prasowej na obecności koronawirusa w Polsce, oprócz ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, wzięli udział komendant główny policji generał Jarosław Szymczyk, główny inspektor sanitarny Jarosław Pinkas, oraz wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Minister zdrowia potwierdził tym samy, że trzeci przypadek na Mazowszu, którego wykrycie ogłoszono we wtorek 10 marca przed południem jest jednocześnie trzecim przypadkiem zakażenia koronawirusem stwierdzonym w stolicy Polski.

Łącznie w całej Polsce zakażonych koronawirusem jest już 20 osób. Na konferencji Szumowski przestrzegał przed uciekaniem pacjentów z kwarantanny, co zdarzało się we Włoszech. Minister zwrócił uwagę, że liczba osób objętych kwarantanną wynosi już w Polsce ponad tysiąc osób, ale wciąż nie jest to jeszcze tak dużo, żeby z kryzysem nie można było sobie poradzić.

Szumowski zapowiedział, że - na wzór Włoch, Francji i Niemiec - Polska zamierza wprowadzić bardzo ścisłą kontrolę osób objętych kwarantanną. Wynika to z faktu, że często zdarzają się wśród nich osoby starsze lub samotne, które wymagają uważnej opieki. Mechanizm "opieki" ministerstwo zdrowia wypracowało wspólnie z policją.

- Teraz do każdych drzwi, do każdej osoby, która jest objęta kwarantanną codziennie zapuka polska policja i zapyta się, czy wszystko w porządku, czy czegoś nie potrzeba, ale też poprosi o potwierdzenie, że osoba, która jest objęta kwarantanną znajduje się tam, gdzie powinna być - zapowiedział minister Szumowski.

Generał z koronawirusem

W czasie trwania konferencji prasowej Szumowskiego personalia trzeciej osoby w Warszawie, w przypadku której stwierdzono zakażenie koronawirusem zdradziło Ministerstwo Obrony Narodowej na Twitterze. To generał Jarosław Mika, Dowódca Generalny Rodzajów Sił Zbrojnych. Według informacji MON generał Mika wrócił z wojskowej narady w Niemczech.