W przerwie między konferencjami ministra, posiedzeniami Rady Bezpieczeństwa Narodowego i nowymi zaleceniami sanepidu dorzucam historię z gabinetu lekarskiego. Ot, taka codzienność osób korzystających z publicznej służby zdrowia.

Rejestrowana kilka miesięcy temu wizyta u laryngologa przypada na trzy dni po zdiagnozowaniu w Warszawie pierwszego przypadku koronawirusa. Duża przychodnia na pl. Hallera. W poczekalni ktoś nieśmiało kaszle w rękaw, ale paniki nie ma. W gabinecie lekarskim atmosfera jeszcze luźniejsza.

Lekarz wyciąga kartę, wpisuje moje dane do komputera. Sadza mnie na fotelu, nad którym wisi schemat postępowania w obliczu wzrostu zakażeń koronawirusem. Tyle na papierze. Lekarz odpakowuje drewniany patyczek, którym bada mi gardło. Może jestem przewrażliwiona, ale z rozdziawioną buzią zaczynam zastanawiać się, czemu nie włożył rękawiczek. Tymczasem lekarz sięga po metalowe lusterko, podobne do tych stomatologicznych, i przykłada do niego zapalniczkę. Po kilku razach ta w końcu odpala. Najwidoczniej chce ogrzać lusterko. Może zimne natychmiast zaparowałoby w buzi - dedukuję, by nie myśleć o braku rękawiczek. A może to forma odkażania? A może jakiś tajemniczy rytuał ognia?

Lusterko w buzi

Dalej jest jeszcze ciekawiej. Lekarz bierze gazik, który przykłada mi do ust, a rozgrzanym lusterkiem zaczyna pukać się po kciuku. Tym bez rękawiczki. Jeszcze kilka stuknięć i już lusterko ląduje w mojej buzi.

Gdy w końcu udaje mi się ją przymknąć, nie wytrzymuję i pytam: dlaczego nie wkłada pan do badania rękawiczek? Lekarz stwierdza, że rękawiczki czy maseczka to chronią przede wszystkim jego, a i tak nie są sterylne. A lusterko przykładał do dłoni, żeby sprawdzić jego temperaturę. No przecież nie chciałby mnie oparzyć. Dziękuję za troskę. Lekarz dorzuca jeszcze, że w Stanach to mają specjalne urządzenia do ogrzewania lusterka, by nie parowało w czasie obserwacji krtani. Ale przecież nie w Polsce.

To może mógłby chociaż umyć ręce przed badaniem? - Gdybym miał wkładać pani palce do buzi, to tak. Ale przecież nie wkładam - odpowiada beztrosko. Wyznaje, że to on jest najbardziej narażony na wszelkie wirusy, bo to na niego pacjenci plują i chuchają. A w dodatku jesteśmy na Pradze, a tu mieszkają brudasy. Spoceni przychodzą, zębów nie myją. Ja też jestem z Pragi. I nie, nie przesłyszałam się, choć przecież przyszłam tu także zbadać słuch. Z gabinetu wychodzę z niesmakiem. Nie tylko w ustach.