- Koronawirus i epidemia to globalne zagrożenie. WHO proponuje podjęcie radykalnych działań. My też zamierzamy podjąć jeszcze więcej działań zapobiegawczych - powiedział po posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego premier Mateusz Morawiecki.

Premier poinformował, że podjęto decyzję o odwołaniu wszystkich imprez masowych. Oznacza to, że wszystkie mecze będą się odbywały bez udziału publiczności.

Tuż po oświadczeniu premiera Morawieckiego własny komunikat wydały władze Ekstraklasy SA.