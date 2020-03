Frontex to agencja Unii Europejskiej zajmująca się kontrolą granic. Jedyna tak wysoka rangą instytucja unijna z siedzibą w Polsce. Biura Frontexu znajdują się w budynku B kompleksu Warsaw Spire – to niższe skrzydło, a nie główny wieżowiec, jak podawały niektóre media. Co ważne, to budynek o podwyższonym stopniu bezpieczeństwa. Ma więcej bramek, do środka nie wchodzą osoby z zewnątrz.

Koronawirus w Warszawie

Pierwsza zakażona osoba w Warszawie to Hiszpanka, która w niedzielę zgłosiła się do przychodni Medicover w miasteczku Wilanów. Jest pracownicą Frontexu.