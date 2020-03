W poniedziałek wieczorem prezydent Warszawy odniósł się na swoim Facebooku do zagrożenia koronawirusem. Podkreślił, że epidemia to obecnie temat rozmów większości mieszkańców stolicy, a samorządy starają się jak najlepiej współpracować z rządem w zakresie odpowiedzialności za sytuację kryzysową.

Prezydent poprosił warszawiaków, by śledzili komunikaty państwowych i lokalnych służb, przestrzegali procedur. „Przestrzeganie procedur i zaleceń to nasza najmocniejsza broń w starciu z rozprzestrzenianiem się epidemii” - zaznaczył.

Myjmy ręce i pomagajmy sąsiadom

Zaapelował również o racjonalne i uważne zachowanie oraz okazywanie sąsiedzkiej życzliwości.

„Po sąsiedzku zajmijmy się naszymi seniorami, zapytajmy, czy im nie pomóc (na przykład w zakupach). Jeśli jesteśmy chorzy – zostańmy w domu. Jeśli czujemy poważne symptomy choroby – zgłaszajmy się pod wskazany przez wojewodę kontakt. Przede wszystkim jednak myjmy dokładnie ręce i dbajmy o higienę osobistą! Zwracajmy uwagę na komunikaty uprawnionych instytucji i stosujmy się do nich. A nade wszystko bądźmy życzliwi w stosunku do potrzebujących, cierpliwi w stosunku do przestraszonych i pomocni względem wszystkich, którzy pomocy potrzebują” - napisał prezydent.

Dwa przypadki koronawirusa w stolicy

Do tej pory w całej Polsce potwierdzono 17 przypadków zakażenia koronawirusem, z czego dwa w Warszawie. Warszawscy pacjenci są hospitalizowani. To Hiszpanka, pracownica Frontexu, która do Polski przyleciała z Niemiec, i młoda osoba, która wróciła niedawno z Włoch.

Główny Inspektorat Sanitarny przypomina, że należy często myć ręce wodą z mydłem, a podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Trzeba również pamiętać o zachowaniu co najmniej 1-1,5 m odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. GIS podkreśla też, aby unikać dotykania oczu, nosa i ust.

Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni przebywało się w kraju ryzyka i jednocześnie zaobserwowało u siebie objawy, jak gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, bezzwłocznie należy powiadomić telefonicznie stację sanitarno-epidemiologiczną lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego.