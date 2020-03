Zarządzenie prof. Mirosława Wielgosia, rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ma związek - jak czytamy w komunikacie na stronie internetowej uczelni - z działaniami, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa COWID-19 wśród społeczności WUM.

W zarządzeniu rektor odwołuje wszelkie wydarzenia organizowane przez uczelnię, konferencje i imprezy. Zawiesza wyjazdy służbowe zagraniczne, udział w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów i studentów, a także wstrzymuje przyjazdy gości zagranicznych. Wstrzymuje zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin.

To nie wszystko. Rektor zawiesza także wykłady dla studentów, zostaną one udostępnione w formie elektrocznicznej. Władze uczelni poinformowały także o ograniczeniu dostępu studentów do zajęć klinicznych wymagających jednorazowych środków ochrony indywidualnej w warunkach bloków operacyjnych. Przy tym przebieg pozostałych zajęć jest bez zmian. Rektor zaznacza, że uczelnia dołoży starań, by program był mimo tych ograniczeń realizowany, a zaliczenia odbywały się w innych terminach.

Zarządzenie obowiązuje do 15 maja

Zostały też wydane dyspozycje jeśli chodzi o kontakty pracowników. Władze uczelni apelują, by je ograniczyć do minimum, kontaktować się głównie mailowo lub telefonicznie, korespondencję tradycyjną zostawiać w kancelarii WUM, a nie w poszczególnych jednostkach. Władze uczelni zastrzegają, że zarządzenie obowiązuje do 15 maja z możliwością wydłużenia. Wszystko będzie zależeć od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

W poniedziałek najpierw uczelnia poinformowała o odwołaniu zaplanowanego na 14 marca dnia otwartego dla kandydatów na studia. Potem na stronie uczelni ukazał się zaktualizowany komunikat z ostrzejszymi ograniczeniami.