W poniedziałek dyrektorzy wilanowskich szkół na naradzie w dzielnicowym ratuszu podjęli decyzję o wprowadzeniu zakazu wszystkich zorganizowanych wyjść klasowych – wycieczek, wizyt w kinie czy teatrach. A także o przerwaniu rozpoczętych w poniedziałek rekolekcji wielkanocnych. Zajęcia w kościołach miały trwać do środy. Jednak w poniedziałek po południu szkoły rozesłały do rodziców informację, że wyjścia do kościołów zostają odwołane, a od wtorku wraca normalny plan lekcji.

Odwołanie wyjść jest związane z obawami przed koronawirusem. W Wilanowie podsyca je fakt, że z powodu podejrzenia koronawirusa u matki jednego z uczniów w poniedziałek zamknięto polsko-niemiecką szkołę w Miasteczku Wilanów. Czytaj także: Koronawirus w Warszawie. Szkoła polsko-niemiecka w Wilanowie zamknięta Matka jednego z uczniów mogła mieć kontakt z zakażonym pacjentem. Cała rodzina jest poddana dwutygodniowej kwarantannie i jest pod opieką sanepidu.