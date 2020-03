- Po powrocie z Włoch skorzystałam z zaleceń pracodawcy i zostałam w domu na 14-dniową kwarantannę. Kaszel i gorączka przekraczająca 37 st. C zaczęły się w jej trakcie. I zaczęły się kłopoty - pisze nasza czytelnika Anna. W prywatnej przychodni, w której ma abonament, odesłano ją do szpitala zakaźnego na Woli. Tam usłyszała, że nie kwalifikuje się do hospitalizacji, bo ma za niską gorączkę.

Koronawirus zawiesza w próżni

- Czuję się już lepiej, mogłabym wrócić do pracy, ale pracodawca wymaga oświadczenia od lekarza, że jestem zdrowa. Czuje się zawieszona w próżni. Rozumiem pracodawcę. Chodzi o bezpieczeństwo, ale też zwykły komfort współpracowników. Pracujemy w open space, wszyscy wiedzą, że byłam we Włoszech, każde moje kaszlnięcie może wzbudzać obawy. Tylko nie rozumiem, co mam zrobić - pisze Anna i nie jest jedyna. W takiej sytuacji jak ona jest więcej osób: nie dość chorych na hospitalizację, ale za mało, żeby przebadać się na obecność koronawirusa.