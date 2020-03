Zamknięcie Lombardii i 14 sąsiednich spowodowało, że kolejne linie lotnicze zawieszają połączenia do tamtejszych lotnisk. Wizz Air nie lata do Mediolanu, Bergamo i Walencji do 12 kwietnia. Oznacza to zawieszenia połączenia do Bergamo również z warszawskiego Okęcia.

Kolejne linie zawieszają loty

Z kolei LOT w niedzielę wieczorem ogłosił zawieszenie wszystkich połączeń do Włoch. Chodzi o dwie trasy z Warszawy: do Mediolanu i Wenecji. Linia ogłosiła możliwość darmowej zmiany rezerwacji dla wszystkich pasażerów mających bilety na podróże w okresie od 6 marca do 24 kwietnia.