Datę i miejsce mszy beatyfikacyjnej prymasa Stefana Wyszyńskiego w październiku zeszłego roku ogłosił metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz. Wyznaczono ją na 7 czerwca o godzinie 12, na placu Piłsudskiego. Po mszy procesja z relikwiami błogosławionego ma przejść do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie.

W związku z ryzykiem rozszerzenia się na Polskę epidemii koronawirusa z Wuhan w niedzielę wieczorem Główny Inspektorat Sanitarny opublikował komunikat, w którym zalecał odwołanie imprez na więcej niż 1000 osób. W poniedziałek rano zalecenie GIS-u powtórzył wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł. Wiadomo jednak, że beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia zgromadzi dużo więcej wiernych. I Kościół, i warszawski magistrat - który włączył się w przygotowania do uroczystości - spodziewają się tłumu pielgrzymów.

Decyzja Watykanu

Czy w związku z ryzykiem epidemii beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia może nie odbyć się w zakładanym terminie? W momencie pisania tego tekstu zegar na stronie prymaswyszynski.pl pokazuje, że do mszy beatyfikacyjnej pozostało 90 dni, 19 godzin i 43 minuty, więc z jednej strony czasu jest dużo. Z drugiej - jak czytamy na oficjalnej stronie internetowej beatyfikacji - do połowy marca parafie mają zbierać zgłoszenia od osób, które na uroczystość chciałyby uzyskać wejściówki. Dotyczy to zarówno wiernych z Polski, jak i spoza jej granic.

- Sytuacja z koronawirusem jest dynamiczna i w Kościele również bacznie się jej przyglądamy - zapewnia ks. Przemysław Śliwiński, rzecznik prasowy archidiecezji warszawskiej.

- Nie było jeszcze okazji, żeby porozmawiać na ten temat w gremium organizacyjnym, ale prace przygotowawcze do samej uroczystości nie są zawieszone

- dodaje ks. Śliwiński. Zaznacza, że jego zdaniem jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby mówić o ewentualnym przesunięciu mszy beatyfikacyjnej.

Ks. Śliwiński wyjaśnia, że wyniesienie Prymasa Tysiąclecia do rangi błogosławionego jest wydarzeniem o randze międzynarodowej i o jego ewentualnym przesunięciu - gdyby zaszła taka potrzeba - Kościół w Polsce musiałby zadecydować w porozumieniu z Watykanem.

Ks. Śliwiński dodaje: - Modlimy się i życzmy sobie tego, że beatyfikacja 7 czerwca zgromadzi w Warszawie wielu Polaków, czyli, że szybko - jako państwo i społeczeństwo - poradzimy sobie z koronawirusem.

Cud uzdrowienia?

Rzecznik warszawskiej archidiecezji przyznaje jednak, że przed koronawirusem zabezpieczają się również kościoły. W zeszłym tygodniu we wszystkich parafiach w archidiecezji warszawskiej odczytano list ministra zdrowia. Do wszystkich parafii rozesłano też odezwę Konferencji Episkopatu Polski na temat dopuszczalnych modyfikacji liturgicznych związanych z koronawirusem. Po pierwsze, chorzy wierni zwalniani są z obowiązku uczestnictwa w nabożeństwach. Po drugie, dopuszcza się niekorzystanie z wody święconej, a po trzecie, komunię można przyjmować na rękę.

Proces beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego trwał 30 lat. Zapoczątkował go papież Jan Paweł II. Przełomem był 2019 rok, kiedy Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych zatwierdziła cud uzdrowienia, który zdaniem Kościoła miał się dokonać za wstawiennictwem Prymasa Tysiąclecia.